Turizme umut aşısı

Kovid-19'a karşı geliştirilen aşılar, finansal piyasaların yanı sıra turizmde de pozitif etki yaratmaya başladı. Aşının bulunduğunun açıklanmasıyla birlikte rezervasyonların da hareketlenmeye başladığını aktaran turizmciler, pandemi nedeniyle hava sahasını kapatan birçok ülkenin aşılamanın yaygınlaşmasıyla hava sahalarını açmaya hazırlandığını söyledi. Aşılamanın yaygınlaşmasının etkisiyle Nisan 2021'den itibaren turist hareketliliğinin hızlanacağını belirten turizmciler, önümüzdeki yıl 2019 rakamlarının yüzde 60'ının yakalanacağını, 2022'de de bunun aşılacağını vurguluyor.Türkiye Seyahat Acenteleri (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, artık tünelin ucunda ışığın göründüğü ifade etti. Aşının yaygınlaşmasıyla birlikte dünyada pandeminin seyahat ve turizm üzerindeki olumsuz etkilerini yavaş yavaş ortadan kaldırmaya başlayacağını aktaran Bağlıkaya, "Salgının kontrol altına alınmaya başlamasıyla ülkeler arası seyahat kısıtlamalarının da aşamalı olarak kaldırılmasını bekliyoruz" dedi. Türkiye'nin en önemli pazarlarından Rusya, Almanya, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde aşının hızlı bir şekilde uygulanmasının büyük önem taşıdığını anlatan Bağlıkaya, "Avrupa Birliği ülkeleri 300 milyon doz aşı için anlaşma imzalamış durumda. Türkiye için turizmdeki bir diğer önemli pazar olan İngiltere de 40 milyon doz aşı sipariş etti. Aşının yaygın olarak uygulanması ile bu pazarlardan 2020 yılı içinde yaşadığımız kayıp kısa sürede toparlanır" diye konuştu.DorakHolding'in patronu Ahmet Serdar Körükçü, aralıkta aşı açıklamasının yapılmasının dahi psikolojik rahatlama sağladığını söyledi. Japonya, Tayvan gibi Uzakdoğu ülkelerinde aşılamanın başladığını aktaran Körükçü, "İnsanlar bu dönemde çok bunaldı. O nedenle seyahat etmek istiyorlar. Türkiye'ye yönelik ön rezervasyon talepleri iki kat arttı. Biz nisan ayı için rezervasyon almaya başladık" şeklinde konuştu.Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar da, aşının bulunduğu yönündeki açıklamaların psikolojik bir rahatlama getirdiğini belirterek, "Aşı açıklamalarının ardından rezervasyon talepleri bir anda iki katına çıktı. İnsanlar ne olur endişesi taşırken bu açıklamayla birlikte artık bu virüsten kurtulacağımız umudu doğdu ve bu taleplere yansımaya başladı" diye konuştu.Hollanda, İsviçre gibi ülkelerin pandemi nedeniyle hava sahasını kapattığını hatırlatan Corendon Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, "Bu ülkeler Türkiye'yi turuncu listesine almıştı. Ancak burada aşılamanın başlaması aynı zamanda hızlı test kitlerinin yaygınlaşmasıyla ülkede 2021 Mart gibi hava sahasının tekrar açılması gündeme geldi. Bu konuşma dahi rezervasyonlarda ciddi bir hareket getirdi ve Türkiye'ye olan rezervasyonları canlandırdı" dedi. 2020'de uçakların yerde olduğuna dikkat çeken Karaer, bunların 2021'de yeniden havalanacağını kaydetti. Karaer, "2021'de 2019 rakamlarının yüzde 60'ının yakalanacağı öngörülüyor" şeklinde konuştu.