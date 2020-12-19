İnternetten alışverişte yeni dönem başlıyor! Yeni düzenleme yolda

İnternetten alışveriş yapmak artık normal hayatın bir parçası haline geldi. Tüketiciler bilgisayara bile gerek kalmadan, kullandıkları akıllı telefonlarla sadece birkaç tık yaparak, internetten siparişini verebiliyor. E-ticaretin pazar payı da giderek yükseliyor. Ticaret Bakanlığı E-ticaretle ilgili harekete geçti. Ticaret Bakanlığı, internet ve telefon hatları üzerinden satılan tüm ürünleri kapsayacak yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor.

Milliyet gazetesinin haberine göre, uzaktan satış yapan üreticiler bir müşteri temsilcisi atayacak. Ürünün üzerinde, ambalajında ve kargolarda temsilcinin ismi, unvanı, açık adresi ve iletişim bilgileri yer alacak.

ALIŞVERİŞ SİTELERİ ÜRÜN GÜVENLİĞİNDEN SORUMLU OLMAYACAK

Taslakta elektronik ticaret sitelerinin sorumluluk alanlarıyla ilgili de dikkat çeken bir madde var.

İnternetten satış yapan kuruluşlar platformlarında satılan ürünlerin güvenli ya da teknik düzenlemelere uygun olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmayacak. Ancak bu kuruluşlar uygunsuz bir ürün tespit ederlerse kendileri satıştan kaldırabilecekler.

Düzenlemeyle göre Türkiye'deki adreslere sevkiyat yapan yerli yabancı tüm firmalardan, Türkiye'de yerleşik bir hizmet sağlayıcısı açmaları istenecek.

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ÜRÜNLER YETKİLİ DENETİM KURULUŞLARI TARAFINDAN KONTROL EDİLECEK

Uzaktan alışverişte satılan ürünleri yetkili denetim kuruluşları kontrol edecek.

Piyasa denetim kuruluşları müşteri gibi alışveriş yapıp ya da numune alıp bu ürünleri kontrol edebilecek.

Sakıncalı ürün satıştan kaldırılmazsa, denetim kuruluşları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na başvurup satışı engelleyebilecek.

Ticaret Bakanlığı taslağı görüşe açıldı son şekli verildikten sonra yasal süreç için adım atılacak.