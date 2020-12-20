Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA altın fiyatları bilgileri geliyor! 21 Aralık gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dönemde çeyrek altın fiyatlarındaki yükselişin ardından gram altına olan talep de arttı. Gram ve çeyrek altın fiyatları hakkındaki son dakika haberleri ve anlık değişimleri haberimizde bulabilirsiniz. 21 Aralık haftanın ilk iş gününde gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? ... TL'den alınan çeyrek altın bugün 767,80 TL'den satılıyor. Tüm döviz piyasasının nabzının attığı Kapalıçarşı'dan son dakika bilgileri geliyor.

BUGÜN GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın fiyatlarındaki genel artışın ardından gram altına yönelme söz konusu olunca ilgi de arttı. Gram altın haftanın ilk iş günü 468,51 TL'den alınırken 468,61 TL'den satılıyor.