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Kapalıçarşı'dan bilgileri geliyor! 21 Aralık gram ve fiyatları ne kadar oldu?

Haftanın ilk iş günü hakkında bilgileri geliyor. Piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı'dan gelen bilgilere göre bugün gram ve ne kadar oldu? Özellikle son dönemde dolar ve altın fiyatları hakkındaki araştırmalar da arttı. Her toplumun kendine has özellikleri ve ortak hafızası var, bu da kültürü oluşturuyor. Bizim kültürümüzde de altın son derece değerli ve önemli. Bugün 468,51 TL'den alınırken 468,61 TL'den satılıyor. Detaylı olarak çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın fiyatları hakkındaki son dakika bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 21.12.2020 06:10 Son Güncelleme: 21.12.2020 06:10 ABONE OL
Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA altın fiyatları bilgileri geliyor! 21 Aralık gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dönemde çeyrek altın fiyatlarındaki yükselişin ardından gram altına olan talep de arttı. Gram ve çeyrek altın fiyatları hakkındaki son dakika haberleri ve anlık değişimleri haberimizde bulabilirsiniz. 21 Aralık haftanın ilk iş gününde gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? ... TL'den alınan çeyrek altın bugün 767,80 TL'den satılıyor. Tüm döviz piyasasının nabzının attığı Kapalıçarşı'dan son dakika bilgileri geliyor.

BUGÜN GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın fiyatlarındaki genel artışın ardından gram altına yönelme söz konusu olunca ilgi de arttı. Gram altın haftanın ilk iş günü 468,51 TL'den alınırken 468,61 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altın kuşkusuz ülkemizde en çok tercih edilen, evlerde birikim olarak saklanan nesneler arasında ilk sırada yer alıyor. Çeyrek altın bugün 760,00 TL'den alınırken 767,80 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 1.520,60

SATIŞ: 1.534,20

TAM ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 2.972,97

SATIŞ: 3.031,70

CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 3.076,00

SATIŞ: 3.123,00

ATA ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 3.123,40

SATIŞ: 3.141,90

14 AYAR ALTIN

ALIŞ: 262,06

SATIŞ: 304,18

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Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA altın fiyatları bilgileri geliyor! 21 Aralık gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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