2020 Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zaman ödenecek? Aralık ayının kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ne zaman yatacak?

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı sorusunun yanıtı ile birlikte son gelişmeler yakından takip ediliyor. Coronavirüs salgınında ekonomik açıdan etkilenen vatandaşlar için sunulan imkanlardan birisi de kısa çalışma ödeneği oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aylık olarak hak sahiplerinin hesabına yatırılan ödeneğin Aralık ayında devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Peki Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zaman ödenecek? Aralık ayının kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ne zaman yatacak?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI, NE ZAMAN ÖDENECEK?

Kısa çalışma ödeneği ödemeleri her ayın başında ödenmeye devam ederken öte yandan son dönemde bu ücretin verilmeye devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Bu kapsamda henüz bir açıklama bulunmazken son olarak Bakan Selçuk başvuruların uzatıldığını ifade etmişti…