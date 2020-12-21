Son dakika | 'Tren yalancıları'na bir kötü haber daha: İkincisi de yola çıktı...

42 KONTEYNER İÇİNDE BEYAZ EŞYA TAŞIYACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye'den Çin'e gidecek ikinci ihracat yük treninin de yola çıktığını bildirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye-Çin arasında ikinci ihracat treni Çerkezköy'den 42 vagon/konteyner içerisinde bin 400 adet buzdolabı yüküyle 20 Aralık 2020 tarihinde saat 19.05'de Çerkezköy'den hareket etmiştir. Toplam uzunluğu 770 metre olan ihracat treni bu sabaha karşı Marmaray'dan geçmiş, İzmit'e (Köseköy) ulaşmıştır. Burada gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından gün içerisinde Çin Xi'an şehrine doğru yoluna devam etmiştir."