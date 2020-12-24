Plastik poşette ücret değişmedi

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar'da güncelleme yapıldı. Güncellemeyle, "2021 yılı plastik poşetlere uygulanacak taban ücret adet başına vergiler dahil 25 kuruştur. 1 Ocak 2021'den başlayarak yıl sonuna kadar ise satışa tabi tüm poşetler için uygulanacak ücret adet başına vergiler dahil 25 kuruş olup daha az veya daha fazla ücret uygulanamaz" hükmüne yer verildi. Ayrıca açık satılan gıdaların hijyenini sağlamak için satış noktalarında ücretsiz verilen plastik poşetlere alternatif olarak kağıt/karton içerikli torbaların da sunulması zorunluluğu getirildi. Ücretli poşetlerin bir yüzeyinde sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen sıfır atık logosu ve çevreci sloganların kullanılması zorunluluğu da getirildi. ANKARA