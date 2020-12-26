Bakan Selçuk: Oyun ve oyuncaklarla ilgili değerlendirme sistemi oluşturacağız

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların bilişim teknolojileriyle uygun bir şekilde tanıştırılmasına ve çocukların dijital risklerden korunmasına önem verdiklerini belirtti. Ailelerin çocuklar için zararlı olduğunu düşündükleri yayınları ve uygulamaları doğrudan bakanlığa ulaştırabilmeleri için 'Muzır İçerikle Mücadele İhbar Platformu' kurduklarını anımsatan Bakan Selçuk, "Çocuklarımızın zararlı içeriklerden korunmasını sağlayacak yeni bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Çocuklar için üretilen oyun ve oyuncaklarla ilgili kültürel yapımıza uygun bir değerlendirme ve derecelendirme sistemi oluşturacağız" dedi.



OYUNCAKLARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ DEĞERLENDİRİLECEK



Sistemin içeriği ve işleyişine yönelik de bilgi veren Bakan Selçuk, "Toplumsal tepkilere yol açan, çocukların psikososyal gelişimi üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilecek nitelikteki oyuncaklar ve oyunlar hakkında birtakım standartlar oluşturulmasına ihtiyaç duyduk. Ticaret Bakanlığı koordinesinde Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı gibi ilgili kurumlarla bir araya gelerek, oyuncakların fiziksel özellikleri ile birlikte çocukların psikososyal gelişimine uygunluk bakımından değerlendirme kriterleri oluşturmayı planlıyoruz" diye konuştu.



Bakan Selçuk, ilgili kurumlarla iş birliği halinde yapılacak çalışmalarda oyun ve oyuncaklar konusunda çocukların ve ebeveynlerin bilinçlendirilmesinin sağlanacağını kaydederek, "Söz konusu sistemin hayata geçmesiyle ebeveynlerin çocuklarına yönelik hangi oyuncakları tercih etmesi gerektiği, hangi oyuncakların çocukların gelişimi açısından uygunsuz olduğu konusunda farkındalık kazandırmayı amaçlıyoruz" ifadesini kullandı.