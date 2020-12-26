Dilek Yılmaz: Zamanın yöneticileri ve yeni dünya düzenine geçiş

Aralık ayı, 2020 ve 2021 takviminde önemli bir aylardan biri olacak. Astrolojide, "Zamanın Yöneticileri" olarak bilinen Jüpiter ve Satürn, kış gündönümü olan 21 Aralık 2020'de Kova burcunun sıfır derecesinde birleştiler. Bir burcun sıfır derecesinde olan bir kavuşum, hayatımıza girecek yeni olayların ve yeni bir dünya düzeninin habercisidir.Sahipkıran adıyla bilinen bu iki gezegenin gökyüzünde kavuşumları; dünyada yeni sosyal, ekonomik ve politik trendler yaratır. İki gezegen, 20 senede bir, aynı derecede, 200 senede bir farklı bir elementte bir araya gelirler. 21 Aralık tarihindeki bu görkemli kavuşum ile kozmosta toprak elementi vurgusu sona ererken, hava elementi vurgusuna merhaba diyoruz.Bundan sonra, hava elementindeki kavuşumların etkisinde olacağımız yaklaşık 200 yıllık bir sürece giriyoruz. Gökyüzünde son 200 yıldır toprak elementi vurgusu hakimdi. Toprak elementi; madde dünyasına ait olanı, üretmeyi, pratik, sağlam ve verimli olmayı anlatır. Nitekim, 18. ve 19. yüzyıllarda Sanayi Devrimi ile birlikte, yeni buluşların üretime olan etkisi ile tüm dünyada önemli ekonomik, siyasal ve toplumsal dönüşümler yaşanmıştır.Son 200 yılda ise uluslar arası sahnede, dünya savaşları yaşandı. Savaşlar yoluyla toprak kayıpları oldu ve ülkelerin sınırları tekrar çizildi. Dünyadaki sosyal ve ekonomik trendleri etkileyen bu güçlü kavuşumu en son 2000 yılının Mayıs ayında, bu iki gezegenin toprak elementinden Boğa burcunda yan yana gelmesiyle yaşamıştık. Ve yaşantılarımızda son 20 yıldır toprak elementinin en ekstrem özelliği olan materyalist eğilimler, yatırımlar, toprağa yatırım yapma, yeme içme programlarının furya şeklinde tüm dünyada izlenmesi, moda–kozmetik-güzellik sektörünün patlaması, cinsellikle ilgili her türlü aşırılığın peak yapması gözle görünür şekilde artmıştı.Satürn ve Jüpiter'in toprak grubu burçlardaki kavuşumlar dizisi; ayrıca tarım, çiftçilik, madencilik, şehircilik, gayrimenkul, inşaat, yatırım, borsa, finans, bankacılık gibi sektörlerin gelişimini hızlandırdı. Bu sektörlerin her biri toprak elementinin vurgulandığı alanlardır.21 Aralık tarihi ile beraber dünyada büyük bir döngü kapanıyor ve zamanın ruhu bu tarihten itibaren tedricen değişmeye başlıyor. Gökyüzünde hava elementinden Kova burcunda kavuşan Jüpiter ve Satürn; yeni bir bilgi, iletişim ve teknolojik inovasyon çağı başlatıyor. Pandemi nedeniyle ön bir provasını yaptığımız online sistemlere geçiş, bu yeni çağın ayak sesiydi. Önümüzdeki yıllarda dünyada yeni bilimsel buluşlar, e-ticaret ağlarının tüm dünyayı sarması, yeni dijital para birimleri, kuantum bilgisayarlar, yapay zeka modelleri, sorunlarımızı çözen biyolojik robotlar, yeni tarım teknolojileri, gen düzenleme araçlarının hastalıkları tedavisi ile tıpta ilerlemeler, uzayın keşfedilmemiş alanlarına yolculuk, uzak gezegenlere ait atmosferlerin dünyada yaratılması, dünya dışı yeni yaşam formlarının keşfedilmesi gibi alanlarda bir Rönesans yaşanabilir.Astrolojide Kova burcu sembolizminde, elindeki amforadan sular dökülen genç bir erkek figürü vardır. Su, insanlığı farklı bilinç sıçramalarına götüren yeni bir realitenin doğuşunu anlatır. Kova zamanına geçişle beraber, bu yeni realitede insan hakları, özgürlükler, isyanlar, yeni liderler, güçlü sosyal idealler, sivil toplum kuruluşları, kolektif çalışma ruhuna sahip olanlar ve dijital medyayı elinde tutan güçler ön planda olacak.İnsanoğlunun gelişiminin topraktan, havaya, Boğa'dan Kova'ya evrilmesinin bu aşamasında kolektif değerler de zaman içinde değişmeye başlayacaktır.Önümüzdeki yıllarda uyum sağlamak durumunda kalacağımız yeni realite budur.