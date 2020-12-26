İş başvurularına pandemi önlemi: Mülakat Cepte

İnsan Kaynakları yöneticilerinin nitelikli çalışana ulaşmasını kolaylaştıran ve işe alım süreçlerinde hem zaman hem de maliyet tasarrufu sağlayan Jobuum uygulaması hayata geçti. Sektörün dijitalleşmesi hedefiyle Türk yazılımcılar tarafından geliştirilen ve aynı zamanda sosyal kariyer platformu sunan uygulama sayesinde akıllı eşleşme ile belirlenecek adaylar cv yerine video mülakatlarını gönderecekler. IK yöneticilerinin ses tonu, dış görünüş ve konuşma tarzına büyük önem verdiği işe alım sürecinde, Jobuum sayesinde mülakatlar uygulama üzerinden gerçekleştirilecek.Küresel olarak yaşadığımız pandemi ile birlikte yaşanan hızlı dijital dönüşüm ve yeni teknolojik uygulamalar iş kollarını da değiştiriyor. Artık tüm dünyada IK 4.0 olarak tanımlanan İnsan Kaynakları sektöründe de süreçlerdeki dijitalleşme artıyor, online yöntemler ve hizmetler gelişiyor.Küresel rekabet arenasında şirketler nitelikli ve dijital çağa uygun becerilere sahip çalışan bulmakta güçlük çekiyor. Dünyanın önemli araştırma şirketlerinden Gartner'ın araştırmasına göre, İK liderlerinin yüzde 46'sı çalışanlarının gelecekteki performansı sağlamak için gerekli becerilerden yoksun olduğunu bildiriyor. Jobuum uygulaması İK biriminin istenen niteliklere sahip adaylara ulaşmasını kolaylaştırıyor ve iş mülakatları için harcanan zamandan tasarruf sağlıyor.İnsan kaynakları yöneticileri iş görüşmelerinde en çok isteklilik, enerji ve motivasyona önem veriyor. Jobuum uygulaması ile insan kaynakları yöneticileri önem verdikleri konuları yüz yüze görüşmeden tek yönlü video mülakatla görüp değerlendirebiliyor. Türk yazılımcılar tarafından geliştirilen Videolu Mülakat Uygulaması Jobuum'un hem iş arayanlara hem de İK yöneticilerine sunduğu bir diğer avantaj ise zaman kaybını önlemesi. Uygulama bu özelliği sayesinde iş arayanları belki de hiç işe alınma ihtimali olmayan görüşmelerden, insan kaynakları yöneticilerini de ardı arkası bitmeyen verimsiz mülakatlardan kurtarıyor. İşe alım ve iş bulma sürecine yenilikçi bir anlayış sunan Start-Up'ın dört kurucu ortağından Çınar Ergin yeni uygulama ile ilgili şunları söylüyor; "Jobuum ile süreç inovasyonu gerçekleştirerek İnsan Kaynakları uzmanlarına işe alım süreçlerinde büyük bir zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyoruz. İnsan Kaynakları uzmanları Jobuum ile aradıkları niteliklere göre oluşturdukları iş ilanlarına mülakat sorularını ve cevap sürelerini ilave edebiliyor, beğendikleri mülakatları puanlamaya göre listeleme özelliği ile kaydedebiliyorlar."