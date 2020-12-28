AGİ hesaplama nasıl yapılır? 2021 Asgari Ücrete AGİ dahil mi?

Asgari ücret zam oranlarının açıklanması için geri sayım bu hafta sona eriyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 zam oranını görüşmek için toplanıyor. Her zam döneminde olduğu gibi, bu hafta da en çok merak edilenler arasında 'asgari ücrete AGİ dahil mi' sorusu yer alıyor. Bu başlık altında, AGİ hesaplama hakkında merak edilenler ve belirlenecek asgari ücrete AGİ'nin dahil olup olmadığı ile ilgili bilgiler yer alıyor.

2021 ASGARİ ÜCRETE AGİ DAHİL Mİ, NASIL HESAPLANIR?

AGİ ve asgari ücret arasındaki ilişki ve AGİ hesaplama işlemi şöyle;