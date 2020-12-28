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hesaplama nasıl yapılır? Ücrete AGİ dahil mi?

oranı belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarında son viraja girildi. 2021 yılı asgari ücret zammının yanında, aile ve çocuk durumuna göre farklılık gösteren ücreti de belirleniyor. Komisyondan çıkacak kararı bekleyenler, 'asgari ücrete AGİ dahil mi' sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, 2021 yılı için alınacak zam oranı kararı ile birlikte belirlenecek asgari ücrete AGİ dahil mi ve ne kadar, kaç TL olacak? Aşağıda, TUİK verileri ışığında asgari ücrette son durum ve AGİ ile ilgili merak edilen soruların yanıtı yer alıyor.

Giriş Tarihi: 28.12.2020 09:43 Son Güncelleme: 28.12.2020 09:45 ABONE OL
AGİ hesaplama nasıl yapılır? 2021 Asgari Ücrete AGİ dahil mi?

Asgari ücret zam oranlarının açıklanması için geri sayım bu hafta sona eriyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 zam oranını görüşmek için toplanıyor. Her zam döneminde olduğu gibi, bu hafta da en çok merak edilenler arasında 'asgari ücrete AGİ dahil mi' sorusu yer alıyor. Bu başlık altında, AGİ hesaplama hakkında merak edilenler ve belirlenecek asgari ücrete AGİ'nin dahil olup olmadığı ile ilgili bilgiler yer alıyor.

2021 ASGARİ ÜCRETE AGİ DAHİL Mİ, NASIL HESAPLANIR?

AGİ ve asgari ücret arasındaki ilişki ve AGİ hesaplama işlemi şöyle;

AGİ NEDİR?

AGİ'nin açılımı, asgari geçim indirimidir. İşçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. Kişinin medeni durumuna göre, sahip olduğu çocuk sayısına göre miktarda farklılık gösterebilir. 16 yaşından itibaren sigortalı çalışan insanların asgari geçimini sağlayacak kısmın hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılmasıdır. AGİ'yi işveren vermez. Tüm AGİ ödeneklerini devlet yapar. Ancak işverenin vergisinden düşürülür.

AGİ NASIL HESAPLANIR?

Asgarî geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarına;

  • Mükellefin kendisi için % 50'si,
  • Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u,
  • Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5'i,
  • Üçüncü çocuk için %10'u
  • Diğer çocuklar için % 5'i,

olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen %15'lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12'ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanıyor.

ASGARİ ÜCRETE AGİ DAHİL Mİ?

Yaklaşık 7 milyon çalışanı yakından ilgilendiren yeni asgari ücret ve AGİ zammı hakkında vatandaşların merak ettiği pek çok konu bulunuyor. 2021 AGİ zam oranının belli olmasının ardından AGİ ücretleri de netlik kazanacak. AGİ hesaplama tablosu içerisinde evli, çocuklu ve bekar olmak koşulu ile alınan ücrette farklılık gösteriyor. Detaylar şu şekilde;

Asgari ücret tutarına bekar ya da eşi çalışan ve çocuksuz işçinin AGİ tutarı eklidir.

2020 AGİ (ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ) NE KADARDI?

  • Bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş
  • Evli (eşi çalışmayan) işçi için 264 lira 87 kuruş
  • Evli (eşi çalışmayan) 1 çocuklu işçi için 297 lira 98 kuruş
  • Evli (eşi çalışmayan) 2 çocuklu işçi için 331 lira 9 kuruş
  • Evli (eşi çalışmayan) 3 çocuklu işçi için 375 lira 23 kuruş.
  • Evli, eşi çalışan 220,68 TL
  • Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL
  • Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL
  • Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL
  • Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL
  • Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL
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AGİ hesaplama nasıl yapılır? 2021 Asgari Ücrete AGİ dahil mi?
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