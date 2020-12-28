Ağır ve tehlikeli iş kolları için asgari ücret zam önerisi ne kadar? Ağır iş kolları nelerdir?

2021 asgari ücret zammı bugün gerçekleşen tespit komisyonu toplantısı ile belirlenirken öte yandan geçtiğimiz günlerde TÜİK tarafından ağır, orta ve hafif iş kollarına yönelik zam önerisi halen vatandaşların gündeminde yerini alıyor. Bu kapsamda inşaat, gemicilik, harfiyat gibi alanlarda çalışan işçiler "ağır iş kolu" şeklinde ifade ediliyor. Peki, Ağır iş kolları nelerdir? Ağır ve tehlikeli iş kolları için asgari ücret zam önerisi ne kadar? İşte detaylar…

AĞIR İŞ KOLLARI NELERDİR, ASGARİ ÜCRET ZAM ÖNERİSİ NE KADAR?

TÜİK tarafından geçtiğimiz günlerde gelen asgari ücret zam önerisiyle beraber gündeme gelen ağır iş kolları; Madencilik, taş ocakları, inşaat, gemicilik, hafriyat, parlayıcı ve patlayıcı madde imalatı, boya, kimyasal madde üretimi gibi alanlarda hizmet veren vatandaşları kapsıyor…