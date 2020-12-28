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Ağır ve tehlikeli iş kolları için önerisi ne kadar? Ağır iş kolları nelerdir?

Maden, taş ocakları, inşaat, patlayıcı madde imalatı gibi meslekleri icra eden vatandaşlar ülkemizde “Ağır iş kolu” olarak değerlendirilmektedir. Geçtiğimiz gün gelen son dakika haberine göre tarafından zammı önerisi verilmişti. Peki, Ağır iş kolları nelerdir? Ağır ve tehlikeli iş kolları için asgari ücret önerisi ne kadar? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 28.12.2020 10:15 Son Güncelleme: 28.12.2020 10:15 ABONE OL
Ağır ve tehlikeli iş kolları için asgari ücret zam önerisi ne kadar? Ağır iş kolları nelerdir?

2021 asgari ücret zammı bugün gerçekleşen tespit komisyonu toplantısı ile belirlenirken öte yandan geçtiğimiz günlerde TÜİK tarafından ağır, orta ve hafif iş kollarına yönelik zam önerisi halen vatandaşların gündeminde yerini alıyor. Bu kapsamda inşaat, gemicilik, harfiyat gibi alanlarda çalışan işçiler "ağır iş kolu" şeklinde ifade ediliyor. Peki, Ağır iş kolları nelerdir? Ağır ve tehlikeli iş kolları için asgari ücret zam önerisi ne kadar? İşte detaylar…

AĞIR İŞ KOLLARI NELERDİR, ASGARİ ÜCRET ZAM ÖNERİSİ NE KADAR?

TÜİK tarafından geçtiğimiz günlerde gelen asgari ücret zam önerisiyle beraber gündeme gelen ağır iş kolları; Madencilik, taş ocakları, inşaat, gemicilik, hafriyat, parlayıcı ve patlayıcı madde imalatı, boya, kimyasal madde üretimi gibi alanlarda hizmet veren vatandaşları kapsıyor…

TÜİK ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİNİ AÇIKLADI

TÜİK, asgari ücret hesaplamasında dikkate alınan bekar bir çalışanın aylık asgari geçim tutarını hafif işler için 2 bin 339, orta işler için 2 bin 507 ve ağır işler için 2 bin 792 olarak belirledi.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde rakamı belirleme çalışmaları devam ediyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Komisyonu, 2021'de verilecek ücreti belirlemek için üçüncü kez Türk-İş'in ev sahipliğinde bir araya geldi.

Toplantı sonrasında TÜİK, asgari ücret hesaplamasında dikkate alınan bekar bir çalışanın aylık asgari geçim tutarını hafif işler için 2 bin 339, orta işler için 2 bin 507 ve ağır işler için 2 bin 792 olarak açıkladı.

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Ağır ve tehlikeli iş kolları için asgari ücret zam önerisi ne kadar? Ağır iş kolları nelerdir?
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