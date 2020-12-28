Aile boyu yapay zekâ

Bankacılık sektörü pandeminin ardından dijitalleşmesine ivme kazandırırken bir yandan da mobil ve yapay zekâ uygulamalarında yenilikler hızlanıyor. Hatta mobilde kişisel uygulamaların çapı da genişleyerek daha kapsayıcı bir hal alıyor. Sektörde finans teknolojileri alanında yatırımlara hız verildiğini ve bu alanda birçok kurumun yürümekte veya planlama aşamasında olan projelerini raftan aldığını belirten Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, mobil ve yapay zekâ uygulamaları Vibi'yi aileler için kişisel asistana çevirme yolunda adımlar attıklarını söyledi.Vibi 2.0 adı verilen yeni projeyi 2021'in ilk yarısında devreye almayı planladıklarını da vurgulayan Merdan, "Şu anda 'Maaşım yattı mı?', 'Faturam ödendi mi?' gibi sorular soruluyor. Sohbet edenler de var. Vibi'ye 5 bin civarında soru geliyor ve yüzde 95'ini cevaplayabiliyor. Kullanım olarak da 3.8 milyon ve 145 bin tekil kullanıcısı var. Yeni versiyonda aileler için bir takım özellikler olacak. Ailelerin genç üyeleri ebeveynlerinin izinleri ile mobil uygulamadan kullanabilecek ve temel bankacılık uygulamalarını kullanıp harcama ve tasarruf yönetimlerini de öğrenecek" ifadelerini kullandı.Raflardan inen projelere dijital bankacılıkla yeni tanışanları da ekleyince yatırımlar daha da önemli hale geliyor. Son bir yıl içinde yaklaşık 2.4 milyon yeni dijital müşteri kazandıklarını da belirten Merdan, "Mobil bankacılık uygulamamızı yenileyerek pek çok işleme tek tuş kolaylığı getirdik. Her ne kadar internet bankacılığı yerini mobile bıraksa da web ve mobil uygulamalarımızın görünümünü ve menülerini çok benzer bir şekilde yaptık. Aynı zamanda basit ve sade bir dizayn ile hareket ediyoruz. Android için NFC ve iOS için de karekod özelliğini çok daha kullanılır hale getirdik" dedi.Her tür bankacılık işi için farklı bir uygulama üretme stratejisinin çok da verimli olmadığını vurgulayan Merdan, "Yatırım için ayrı, mevduat için ayrı uygulamalar gibi kullanıcının farklı yerlerden işlem yapmasını beklemek yerine biz tek uygulamada tüm hizmetleri tek ekranda sunma gibi bir yolu benimsedik" diye konuştu. Self servis internet bankacılığı hizmetinden yaklaşık 500 bin NFC ile kimlik doğrulaması yapıldığını da vurgulayan Merdan, pandemide artan hijyen kaygıları nedeniyle karekod ile para çekme işlem adedinde üç kat, toplam işlem tutarında ise yaklaşık 6 kat artış gerçekleştiğini vurguladı. Bankanın toplamda ulaştığı dijital müşteri sayısı ise 9 milyon.