Dizel otoyu elektrik çarptı

Avrupa'da eylülde ilk kez dizel otomobillerin pazar payını az bir farkla olsa da geçen elektrikli otomobiller (Plug in hibrit, hibrit ve yüzde 100 elektrikli) arayı açmaya başladı. JATO verilerine göre ekimde elektrikli otoların payı yüzde 27'ye yükseldi. 2019'un aynı döneminde bu oran sadece yüzde 10'du. 2020 sonunda elektrikli otoların Avrupa'daki pazar payının yüzde 30'a ulaşması bekleniyor.Eylülde dizel otomobillerin pazar payı yüzde 24.8, elektrikli ve hibrit otomobillerin payı ise yüzde 25'e çıkmıştı. Böylece Avrupa'da elektrikli otolar ilk kez dizel otomobilleri geçmişti. 10 yıl önce dizel otomobillerin pazar payı yüzde 50, elektriklilerin payı ise yüzde 1'in altındaydı. Bir dönem Avrupa'da en fazla dizel otomobilin satıldığı Fransa'da ise ilginç bir durum yaşanıyor. Dizelin son kalesinde tüketiciler alternatif yakıtlı araçlara yöneliyor. Ekimde otomobil satışlarının yüzde 9 düştüğü Fransa'da dizellerin satışları 15, benzinlilerin satışları ise 30 geriledi. Buna karşın elektrikli otomobil satışları yüzde 129, plug-in hibrit satışları yüzde 384, mild hibrit satışları yüzde 531, yüzde 100 elektrikli satışları da yüzde 129 arttı. Avrupa'nın en büyük beş pazarında da benzer bir eğilim var. Hibrit, plugin hibrit ve tamamen elektrikli otomobillerin satışları ve payı artıyor. Ekimde alternatif yakıtlı araç satışlarında yüzde 400'lere varan artışlar yaşandı.TÜRKİYE'DE de son iki yıldır hibrit ve plug-in hibrit otomobil satışları artarken, pazar payı yükseliyor. 2020 Kasım itibarıyla 18 bin 834 adet hibrit satışı gerçekleşti. 2019'un aynı döneminde bu rakam 10 bin 353 adetti. Hibritlerin pazar payı ise yüzde 3.6 oldu. Türkiye'de BMW, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Land Rover, Lexus, Mercedes-Benz, Porsche, Subaru, Toyota ve Volvo gibi markaların hibrit modelleri satılıyor. Son olarak bu markalara Skoda eklendi. Skoda'nın Türkiye temsilcisi Yüce Auto, yenilenen Octavia'da mild hibrit seçeneği sunmaya başladı. Octavia'nın iki motor seçeneğinde de, içten yanmalı motoru elektrikli motorla kombine eden mild hibrit sayesinde yakıt tüketimi ve CO2 emisyon salımı düşürülüyor.