Asgari ücret zammı ile beraber işsizlik maaşı ne kadar olacak 2021? İşsizlik maaşı nasıl alınır, alma şartları nelerdir?

İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği gibi ücret ödemelerinde asgari ücret miktarı göz önüne alınarak belirleme yapılması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama olması durumunda tüm detaylarıyla burada yer alacak.

İŞSİZLİK MAAŞI MİKTARI NE KADAR?

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR, ALMA ŞARTLARI NELERDİR?