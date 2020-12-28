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zammı ile beraber ne kadar olacak 2021? İşsizlik maaşı nasıl alınır, alma şartları nelerdir?

Sigortalı durumdaki işsiz kimselere yasada yer alan şartları taşımaları halinde, işsiz kaldıkları dönemler için belirli süre ve miktarı bulunan ödemelere işsizlik ödeneği denilmektedir. Bu kapsam ücret alanlar yeni yılda söz konusu maaşa zam gelip gelmeyeceği konusunda detaylarla ilgili olarak ne kadar olacak 2021? sorusuna cevap aramaya devam ediyor. İşsizlik maaşı nasıl alınır, alma şartları nelerdir öğrenmek isteyenler tüm bilgileri buradan öğrenebilirler…

Giriş Tarihi: 28.12.2020 07:09 Son Güncelleme: 28.12.2020 07:10 ABONE OL
Asgari ücret zammı ile beraber işsizlik maaşı ne kadar olacak 2021? İşsizlik maaşı nasıl alınır, alma şartları nelerdir?

İşsiz sigortalıların işsiz durumda kaldıkları süre içerisinde belli süre ve miktarda yapılan işsizlik ödeneğine ilişkin detaylar merak edilerek İşsizlik maaşı ne kadar olacak 2021? Sorusu üzerinden öğrenilmek isteniyor. İşsizlik maaşı nasıl alınır, alma şartları gibi tüm detayları burada bulabilirsiniz…

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLACAK 2021?

Tüm detaylar şöyle;

İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği gibi ücret ödemelerinde asgari ücret miktarı göz önüne alınarak belirleme yapılması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama olması durumunda tüm detaylarıyla burada yer alacak.

İŞSİZLİK MAAŞI MİKTARI NE KADAR?

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR, ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

  • Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
  • Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
  • Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
  • Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE BAŞVURU

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE HAK KAZANANLARA SUNULAN HİZMETLER

  • İşsizlik Ödeneği
  • Genel Sağlık Sigortası Primleri
  • Yeni bir iş bulma
  • Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNİN SÜRESİ

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

  • 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
  • 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
  • 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

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