Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Kısa çalışma ödeneği hesaplama nasıl yapılır? Asgari ücret zammı ile beraber kısa çalışma ödeneği ne kadar olacak?

Kısa çalışma ödeneği hesaplama nasıl yapılır? zammı ile beraber kısa çalışma ödeneği ne kadar olacak?

İşyerlerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalı çalışanların çalışamadıkları dönem için gelir desteği veren uygulamaya Kısa çalışma uygulaması denilmektedir. Bu kapsamda 2021 miktarının belirleneceği şu günlerde kısa çalışma uygulamasıyla verilen ödemelerde artış olup olmayacağı merak edilerek kısa çalışma ödeneği ne kadar olacak? sorusuna yanıt aranıyor. İşte Kısa çalışma ödeneği ne kadar olacak? sorusu yanıtları, hesaplama yöntemi ve diğer tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 28.12.2020 07:07 Son Güncelleme: 28.12.2020 07:08 ABONE OL
Kısa çalışma ödeneği hesaplama nasıl yapılır? Asgari ücret zammı ile beraber kısa çalışma ödeneği ne kadar olacak?

Koronavirüs pandemisi sebebiyle sigortalı işçilerin çalışamadığı dönemler için gelir desteği sunulan kısa çalışma ödeneğinde, asgari ücret miktarının belirleneceği şu günlerde artış olup olmayacağı merak edilerek kısa çalışma ödeneği ne kadar olacak? sorusuyla araştırmalarını sürdürüyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR OLACAK?

Tüm detaylar şöyle;

Kısa çalışma ödeneği miktarından herhangi bir artış olup olmayacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıklama yapılması halinde tüm detaylar burada yer alacak...



KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NASIL HESAPLANIYOR?

  • Kısa çalışma ödeneği tutarı; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı olarak belirleniyor. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği tutarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçemiyor.
  • Bu kapsamda, işçilerin çalışmadıkları günler için ödeme yapılıyor, tamamen faaliyetin durdurulması halinde yapılan ödemeler her halükarda üst sınır olan 4380,99 TL'yi aşamıyor.
  • Son 12 ay asgari ücret alanlar için kısa çalışma ödeneği brüt kazancın yüzde 60'ı. Yani günde 53, ayda 1593 lira. Binde 7,59 damga vergisi kesintisi sonrası asgari ücretlinin hesabına yatan net kısa çalışma ödeneği günde 52,60, ayda 1580 lira oluyor.

İŞÇİNİN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANABİLMESİ İÇİN;

  • İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması (Covid-19 sebebiyle işverenlerin yaptıkları kısa çalışma başvuruları için, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilir. İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ve yersiz ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.),
  • Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte çalışma sürelerini ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması (Covid-19 etkisiyle yapılan kısa çalışma başvurularında, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması),
  • İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması, gerekmektedir.
  • Prim ödeme şartını sağlamadığı için kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanların daha önce çeşitli nedenlerle kesilmiş (yeni işe başlama vs.) son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden varsa kalan süre kısa çalışma süresini geçmemek üzere kısa çalışma ödeneği olarak ödenir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kısa çalışma ödeneği hesaplama nasıl yapılır? Asgari ücret zammı ile beraber kısa çalışma ödeneği ne kadar olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA