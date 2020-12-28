SON DAKİKA | AGİ zammı ne kadar oldu? Yeni asgari ücretle beraber Evli, bekar ve çocuklu çalışanlar için 2021 AGİ tablosu!

Son dakika haberler... İşçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirim olarak tanımlanan AGİ 2021 asgari ücret zammı ile beraber milyonlarca vatandaşın merak ettiği konular arasındaki yerini aldı. Aralık ayının başından bu güne kadar komisyon tarafından gerçekleşen görüşmeler sonucunda yeni zammın kararı bugün Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklandı. Peki, 2021 Asgari ücretle beraber AGİ ne kadar oldu, kaç TL? Çocuklu, evli ve bekar çalışanlar için AGİ zammı ne kadar? İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU! İŞTE YENİ AGİ TABLOSU

Asgari Geçim İndirimi olarak da bilinen 2021 AGİ zammı da araştırma konusu haline geldi. Kişinin medeni durumuna göre, sahip olduğu çocuk sayısına göre miktarda farklılık göstere bu ücret geçtiğimiz sene bekar bir işçi için 220 TL 73 kuruşken bu yılki asgari ücret zammı ile ne kadar oldu merak ediliyor…