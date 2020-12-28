SON DAKİKA | AGİ zammı ne kadar oldu? Yeni asgari ücretle beraber Evli, bekar ve çocuklu çalışanlar için 2021 AGİ tablosu!

Son dakika haberler... İşçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirim olarak tanımlanan AGİ 2021 asgari ücret zammı ile beraber milyonlarca vatandaşın merak ettiği konular arasındaki yerini aldı. Aralık ayının başından bu güne kadar komisyon tarafından gerçekleşen görüşmeler sonucunda yeni zammın kararı bugün Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklandı. Peki, 2021 Asgari ücretle beraber AGİ ne kadar oldu, kaç TL? Çocuklu, evli ve bekar çalışanlar için AGİ zammı ne kadar? İşte son dakika haberinin detayları...
SON DAKİKA | ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU! İŞTE YENİ AGİ TABLOSU
Asgari Geçim İndirimi olarak da bilinen 2021 AGİ zammı da araştırma konusu haline geldi. Kişinin medeni durumuna göre, sahip olduğu çocuk sayısına göre miktarda farklılık göstere bu ücret geçtiğimiz sene bekar bir işçi için 220 TL 73 kuruşken bu yılki asgari ücret zammı ile ne kadar oldu merak ediliyor…
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücret zammı ile ilgili açıklamalarda bulundu
ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU
Bakan Selçuk 2021 asgari ücret rakamının, 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendiğini duyurdu. Bakan Selçuk: "Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artmıştır, yüzde 21,56 oranında yükselmiştir." dedi.
Bakan Selçuk asgari ücret zammı ile ilgili, "Öneriler kapsamlı bir şekilde ele alındı" ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk, "Kısa çalışma ödeneği ve nakdi destek olsun. Bu destekler direkt çalışanlarımıza aktarılan kaynaklardır." dedi.
Asgarî geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarına;
olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen %15'lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12'ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanıyor.
Kıdem tazminatı tavanı 7.117.17 liradan 8651.62 liraya yükseldi.
İşsizlik maaşı ise ödenen tutara göre değişiklik gösterdi; 1168.27 lira alanın maaşı 1420.14 liraya, 1389.37 lira alanın maaşı 1688.91 liraya, 2336.53 lira alanın maaşı 2840.28 liraya çıktı.
İş görmezlik ödeneğine asgari ücrete yapılan yüzde 21.56 oranında zam geldi.
Doğum ve askerlik borçlanması günlük en düşük 31.39 liradan 38.15 liraya, en yüksek ise 235.44 liradan 286.20 liraya yükseldi.
Genel sağlık sigortası primi 88.29 liradan 107.32 liraya çıktı.
Yaşlılık aylığı 711.5 liradan 864.89 liraya, engellilere ödenen aylık 851.95 liradan 1035.63 liraya yükseldi.