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SON DAKİKA HABERLER: 2021 belli oluyor! İşte yapılan teklif

Milyonlarca çalışanı ve iş vereni yakından ilgilendiren 2021 için miktarı bugün belli oluyor. Tüm dünyayı etkilen pandemi nedeniyle yeni asgari ücretin miktarı da merak konusu. Türkİş ve sanayiciler yeni asgari ücret için teklifte bulundu son karar ise bugünkü toplantıda ortaya çıkacak. İşte son dakika gelişmenin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 28.12.2020 07:18 ABONE OL
SON DAKİKA HABERLER: 2021 asgari ücret belli oluyor! İşte yapılan teklif

Son dakika haber: 2021 Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de belli olacak! Gözler bu haberde. Karar bugün çıkacak ve hem iş vereni hem de çalışan herkesi bir şekilde etkilecek. Yeni asgari Ücret ile birlikte Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ücreti zammı ne kadar oldu sorusunun yanıtı da kesinlik kazanacak.

BUGÜN BELLİ OLUYOR

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret bugün belirlenecek. Pandemi nedeniyle asgari ücretin yeni seviyesi de merakla bekleniyor.

TÜRKİŞ VE SANAYİCİ TEKLİFTE BULUNDU

Türkİş, asgari ücretin 3 bin liranın üzerinde olmasını isterken sanayiciler ise ekonomik koşulların göz önüne alınarak, yeterli olmasa da 2.800 liranın denge sağlayacağını dile getirdi.

5 PARAMETRE BELİRLEYİCİ OLACAK

Sosyal güvenlik prim gelirlerini etkileyen temel gösterge olan asgari ücret pazarlığında "yaşam maliyeti, salgınla mücadele döneminde ülkenin ekonomik durumu, gerçekleşen enflasyon ve hedef enflasyon, refah payı" olmak üzere 5 parametre belirleyici olacak.

SON DAKİKA! ÇALIŞMA BAKANI SELÇUK BAŞKANLIK EDECEK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, gelecek yıl geçerli olacak asgari ücretin belirleneceği dördüncü ve son toplantısını bugün gerçekleştirecek. Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık edecek.

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SON DAKİKA HABERLER: 2021 asgari ücret belli oluyor! İşte yapılan teklif
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