SON DAKİKA HABERLER: 2021 asgari ücret belli oluyor! İşte yapılan teklif

Son dakika haber: 2021 Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de belli olacak! Gözler bu haberde. Karar bugün çıkacak ve hem iş vereni hem de çalışan herkesi bir şekilde etkilecek. Yeni asgari Ücret ile birlikte Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ücreti zammı ne kadar oldu sorusunun yanıtı da kesinlik kazanacak.
BUGÜN BELLİ OLUYOR
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret bugün belirlenecek. Pandemi nedeniyle asgari ücretin yeni seviyesi de merakla bekleniyor.
TÜRKİŞ VE SANAYİCİ TEKLİFTE BULUNDU
Türkİş, asgari ücretin 3 bin liranın üzerinde olmasını isterken sanayiciler ise ekonomik koşulların göz önüne alınarak, yeterli olmasa da 2.800 liranın denge sağlayacağını dile getirdi.
5 PARAMETRE BELİRLEYİCİ OLACAK
Sosyal güvenlik prim gelirlerini etkileyen temel gösterge olan asgari ücret pazarlığında "yaşam maliyeti, salgınla mücadele döneminde ülkenin ekonomik durumu, gerçekleşen enflasyon ve hedef enflasyon, refah payı" olmak üzere 5 parametre belirleyici olacak.
SON DAKİKA! ÇALIŞMA BAKANI SELÇUK BAŞKANLIK EDECEK
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, gelecek yıl geçerli olacak asgari ücretin belirleneceği dördüncü ve son toplantısını bugün gerçekleştirecek. Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık edecek.