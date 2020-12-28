SON DAKİKA HABERLER: 2021 asgari ücret belli oluyor! İşte yapılan teklif

Son dakika haber: 2021 Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de belli olacak! Gözler bu haberde. Karar bugün çıkacak ve hem iş vereni hem de çalışan herkesi bir şekilde etkilecek. Yeni asgari Ücret ile birlikte Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ücreti zammı ne kadar oldu sorusunun yanıtı da kesinlik kazanacak.