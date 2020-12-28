Yıllara göre asgari ücret: Asgari ücret yıllar göre nasıl değişti?

Yıllara göre asgari ücret miktarı, özellikle zam dönemlerinde merak konusu oluyor. Bu yıl da 2002'den 2020'ye asgari ücretin TL olarak değişimi, asgari ücret ile çalışanlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, yıllar itibarıyla net ve brüt asgari ücretler nasıl şekillendi? Bu başlık altında, 2002'den başlamak üzere günümüze kadar asgari ücretin yıllara göre nasıl olduğunu öğrenebilir, tüm zamanların brüt ve net asgari ücret miktarlarına ulaşabilirsiniz.

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET

Yıllara göre asgari ücret ne kadar ve nasıl değişti? İşte, 2002'den 2020'ye asgari ücretler...