Bakan Selçuk, Asgari Ücret 2021 ve AGİ zammını açıkladı! AGİ ve Asgari Ücret ne kadar oldu?

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret 2021 zammı ile ilgili beklenen açıklama bugün geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. Toplantısının ardından kameralar karşına geçen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücret ne kadar oldu sorusuna cevap verdi. Net ve brüt asgari ücret belli olurken, bir diğer merak edilen konu da 2021 AGİ zammı oldu. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) bekâr, evli ve çocuklu çalışan için zam miktarı da açıklandı. AGİ ve Asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu?

ASGARİ ÜCRET 2021 VE AGİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bugün gerçekleştirilen son toplantının hemen ardından kameralar karşısına geçerek yeni asgari ücreti açıkladı. Asgari ücret zammı ile birlikte AGİ zammı da netlik kazandı.

İşte yeni asgari ücret zammı ve AGİ tablosu;