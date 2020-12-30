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haberi: ve için tarih belli oldu!

haberi... ve için beklenen tarih belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Aralık ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ocak’ta hesaplara yatırıyoruz" açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 30.12.2020 10:25 Son Güncelleme: 30.12.2020 10:34 ABONE OL
Son dakika haberi: İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemeleri için tarih belli oldu!

Son dakika haberi... İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemeleri için tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Aralık ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ocak'ta hesaplara yatırıyoruz" açıklamasını yaptı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aralık ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Ocak'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, 23 Aralık tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile koronavirüs nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma uygulaması kapsamında, 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tekrar başlayan yeni başvuruların son başvuru tarihinin 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldığını hatırlattı. "Aralık Ayına İlişkin Ödemeler 5 Ocak 2021 Tarihinde Yapılacak" Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, "İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Ocak 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız" açıklamasını yaptı.

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Son dakika haberi: İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemeleri için tarih belli oldu!
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