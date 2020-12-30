Son dakika haberi... İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemeleri için tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Aralık ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ocak'ta hesaplara yatırıyoruz" açıklamasını yaptı.