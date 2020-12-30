Tarım Bakanlığı 826 işçi alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 826 sözleşmeli işçi alacağını duyurdu. Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanında, İş Kanunu'na tabi belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılmak üzere alınacak 826 kişide aranan kriterlere yer verildi.Alım için başvurular, İŞKUR'un internet sitesinden dün itibarıyla başlarken, 3 Ocak 2021'e kadar yapılabilecek. Şahsen, posta veya e-posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek. İhtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak belirsiz süreli sözleşmeli işçiler, sınava tabi tutulmaksızın bakanlık tarafından doğrudan noter kurasıyla belirlenecek. Kura çekimi 16 Ocak 2021'de gerçekleştirilecek. Kura sonuçları ve diğer duyurular bakanlığın "https:// www.tarimorman.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek ve adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak. Alınacak işçilerin deneme süresi 90 gün olacak. Deneme süresinde başarısız olanların iş akdi tazminatsız feshedilecek.