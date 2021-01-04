Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verilerini açıklaması ile kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet vermekte olan binlerce vatandaş yeni maaşlarını öğrenmek üzere yapılan açıklamanın detaylarını araştırmaya başladı. Bu kapsamda 2021 imam maaşları da zamlanan memur maaşları arasında yerini alıyor. Peki, İmam maaşları 2021 yılında ne kadar oldu? Memur zammı ile birlikte İmam maaşı ne kadar? İşte detaylar…

MEMUR ZAMMI İLE 2021 İMAM MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her yıl olduğu gibi Ocak ayında yeni senenin zam oranlarını açıkladı. Bu kapsamda Aralık enflasyonu yüzde 1.24 artarken açıklanan bu verilerle beraber yeni imam maaşları da binlerce kişinin gündemine geldi…