Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verilerini açıklaması ile kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet vermekte olan binlerce vatandaş yeni maaşlarını öğrenmek üzere yapılan açıklamanın detaylarını araştırmaya başladı. Bu kapsamda 2021 imam maaşları da zamlanan memur maaşları arasında yerini alıyor. Peki, İmam maaşları 2021 yılında ne kadar oldu? Memur zammı ile birlikte İmam maaşı ne kadar? İşte detaylar…
MEMUR ZAMMI İLE 2021 İMAM MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her yıl olduğu gibi Ocak ayında yeni senenin zam oranlarını açıkladı. Bu kapsamda Aralık enflasyonu yüzde 1.24 artarken açıklanan bu verilerle beraber yeni imam maaşları da binlerce kişinin gündemine geldi…
2021 İMAM MAAŞLARI BELLİ OLDU!
Geçtiğimiz Temmuz ayında (1/4) Vaiz maaşları 5.536 liradan 5.854 liraya, imam maaşları ise 3.272 liradan 3.460 liraya yükselmişti.
SON DAKİKA! Aralık ayı enflasyon oranı belli oldu: TÜİK açıkladı | Video
2021 OCAK ZAMMI AÇIKLANDI
Gelen son dakika haberine göre, SSK ve Bağ-Kur'luların emekli zammı 8.36 oldu. Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı ile birlikte 7.36 zam alacak.
2020 İKİNCİ YARISINA GÖRE YENİ MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN BEKLENTİ ORANI
Memur ve emeklilerin beklediği 4 Ocak günü enflasyon rakamlarının açıklanması ve yılın altışar aylık 2 periyodunda kimin ne kadar zam ile maaş alacağını da ortaya koydu. Emekli ve memur maaş zam miktarlarları bugün resmen açıklandı.