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Merakla bekleniyordu! 2020 Aralık ayı açıklandı! TEFE TÜFE Aralık ayı enflasyon oranı kaç oldu?

Son dakika… Ocak ayına girdiğimiz şu günlerde ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. tarafından açıklanan oranlarla memur zam oranı, kira artışı, emekli zammı da şekilleniyor. Ekonomistlere göre yapılan değerlendirmelere göre Aralık ayına ilişkin enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,02 olarak açıklandı. Enflasyon oranları son dakika açıklandı! TEFE TÜFE 2020 Aralık ayı enflasyon oranı kaç oldu?

Giriş Tarihi: 4.1.2021 11:09 Son Güncelleme: 4.1.2021 11:09 ABONE OL
Merakla bekleniyordu! 2020 Aralık ayı enflasyon oranları açıklandı! TÜİK TEFE TÜFE Aralık ayı enflasyon oranı kaç oldu?

Son dakika... Aralık ayı enflasyon oranları için meraklı bekleyiş sona erdi. TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu bilindiği üzere her ay başında yeni rakamları açıklıyor ve buna göre; memur zam oranı, kira artışı, emekli zammı gibi birçok ücretin miktarı belirleniyor. Şu an TÜİK Aralık ayına ait enflasyon oranını açıklandı ve ekonomistlerin beklenti anketi sonuçlandı. Peki Enflasyon oranları nasıl şekillendi? TÜİK TEFE TÜFE 2020 Aralık ayı enflasyon oranı kaç oldu?

ARALIK AYI 2020 ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANDI!

Enflasyon oranlarına ilişkin tüm veriler TÜİK tarafından açıklanıyor. Aralık ayı enflasyon oranları belli olurken AA Finans'ın yaptığı ankete katılan ekonomistlerin Aralık ayı beklenti anketine ilişkin en yüksek yüzde 1,91 açıklanırken en düşük ise 1,02 oldu…

Aralık ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon oranı yıllık %14.60, aylık %1.25 olarak gerçekleşti.

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) YILLIK %14,60, AYLIK %1,25 ARTTI

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,28 artış gerçekleşti.

SON DAKİKA! Aralık ayı enflasyon oranı belli oldu: TÜİK açıkladı | Video

YILLIK DÜŞÜŞ GÖSTEREN TEK GRUP %0,32 İLE GİYİM VE AYAKKABI OLDU

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla, %0,65 ile alkollü içecekler ve tütün, %5,73 ile haberleşme ve %6,84 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %28,12 ile çeşitli mal ve hizmetler, %21,12 ile ulaştırma ve %20,61 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

AYLIK EN YÜKSEK DÜŞÜŞ GÖSTEREN GRUP %3,18 İLE GİYİM VE AYAKKABI OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Aralık ayında azalış gösteren diğer ana gruplar, %0,58 ile çeşitli mal ve hizmetler, %0,03 ile eğitim ve %0,01 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Aralık ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %3,46 ile ev eşyası, %2,64 ile ulaştırma ve %2,53 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Aralık 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 98 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 36 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 284 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %14,52, AYLIK %1,11 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,11, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,52, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,52 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,83 artış gerçekleşti.

ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ AÇIKLANDI!

Yapılan ankete göre ekonomistlerin Aralık ayına ilişkin enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,02 olarak açıklandı. AA Finans'ın yaptığı ankete katılan ekonomistlerin Aralık ayı beklenti anketine ilişkin en yüksek yüzde 1,91 açıklanırken en düşük ise 1,02 oldu.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,02) göre bir önceki ay yüzde 14,03 olan yıllık enflasyonun yüzde 14,34'e çıkacağı hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,30 artış göstermişti.

2020 ARALIK AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Aralık ayı enflasyon oranı 4 Ocak 2021 Pazartesi günü açıklandı.

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Merakla bekleniyordu! 2020 Aralık ayı enflasyon oranları açıklandı! TÜİK TEFE TÜFE Aralık ayı enflasyon oranı kaç oldu?
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