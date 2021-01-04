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Ünlü firmanın Türkiye temsilciliğinde hırsızlık

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 4.1.2021 ABONE OL
Ünlü firmanın Türkiye temsilciliğinde hırsızlık
DÜNYACA ünlü sigara üreticisi Japon Tobacco Grubu'nun (JTI) İstanbul Avrupa yakası distribütörlüğünü yapan Doyuran Gıda'nın, çalışanları tarafından soyulduğu ortaya çıktı. Çalışanların sattıkları ürünleri mobil sisteme girmediği tespit edildi. Şirketinin dolandırıldığını anlayan firma sahibi Ziya Doyuran savcılığa başvurarak 11 çalışanı hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık 11 şüpheli hakkında soruşturma başlattı. Çalışanların toplamda 2 milyon 686 bin lira çaldıkları tespit edildi ve 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.
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Ünlü firmanın Türkiye temsilciliğinde hırsızlık
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