Memur maaş hesaplama 2021: Enflasyon farkı zam oranına göre memurlar ne kadar maaş alacak, kaç TL?

Emekli ve memur maaşlarının ne kadar olacağı, Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile belli oldu. SSK ve Bağ-Kur'luların emekli zammı 8.36 olurken memur ve memur emeklisi ile enflasyon farkı ile birlikte 7.36 zam alacak. Peki; memur maaşı hesaplama sorgulama nasıl yapılır? Enflasyon farkı zam oranına göre memurlar ne kadar maaş alacak?
Emekli ve memur maaşlarıyla ilgili beklenen Ocak zammı haberi geldi. Aralık ayı enflasyonu ile birlikte emekli ocak zammı ve memur maaş zamları belli oldu…
MEMUR MAAŞI ZAM ORANLARI BELLİ OLDU!
TÜİK'in duyurduğu Aralık ayı enflasyonu ile birlikte emekli ocak zammı ve memur maaş zamları belli oldu. Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı ile birlikte 7.36 zam alacak.
SSK ve Bağ-Kur'luların ise emekli zammı 8.36 oldu.
OCAK MEMUR ZAMMI İLE 2021 HEMŞİRE MAAŞI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Memur maaşı ve emekli aylıklarında yapılacak artışlarda tüketici fiyat endeksi (TÜFE) dikkate alınıyor. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına bu ay yüzde 8.36 oranında zam yapılacak. Memur maaşları ile Emekli Sandığı'ndan ödenen emekli aylıklarına da yüzde 7.36 oranında artış yapılacak.
2021 yılında 5/1 hemşire maaşı 5.465 liradan 5.868 liraya yükseldi.
ÖĞRETMEN MAAŞLARI!
2020 yılında bekçiler İlkokulu mezunu olan bir bekçi 4.302,80 TL maaş alırken, lise mezunu bekçilerin maaşları 4.352 TL ile 4.455,14 TL arasında değişiyor. Lisans ve ön lisans mezunu bekçiler ise 4.404 TL ile 4.657 TL maaş alıyordu.
Zamla birlikte ilkokul mezunu bekçi 4618 lira alacak.
Lise mezunu bekçi 4782 lira alacak.
Ön lisans ve lisans mezunu bekçi 4999 lira alacak.
OCAK 2021 MEMUR ZAMMI İLE EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK POLİS MAAŞLARI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 Aralık ayı enflasyonunu bugün saat 10.00'da açıkladı. Buna göre enflasyon oranı yıllık %14.60, aylık %1.25 olarak gerçekleşti. Böylece milyonlarca memur ve emekliye yılın ilk yarısında verilecek maaş zammı belli oldu.
SSK ve Bağ-Kur'luların emekli zammı 8.36 oldu. Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı ile birlikte 7.36 zam alacak.
2021 yılında 8/1 polis memuru maaşı 6.388 liradan 6.859 liraya yükseldi.
2021 İMAM MAAŞLARI BELLİ OLDU!
Geçtiğimiz Temmuz ayında (1/4) Vaiz maaşları 5.536 liradan 5.854 liraya, imam maaşları ise 3.272 liradan 3.460 liraya yükselmişti.
2021 OCAK ZAMMI AÇIKLANDI
Gelen son dakika haberine göre, SSK ve Bağ-Kur'luların emekli zammı 8.36 oldu. Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı ile birlikte 7.36 zam alacak.