Salgın enflasyonu: % 14.60

Türkiyeİstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını döneminde, enflasyon aralıkta yüzde 1.25 artarken, yıllık bazda yüzde 14.60 oldu. Yeni Ekonomi Programı'nda öngörülen yüzde 10.5'lik hedefin üstünde gerçekleşti. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise aylık bazda yüzde 2.36 artış gösterirken, yıllık artış yüzde 25.15 oldu. Ekonomistler, enflasyonda bu yılın mayıs ayından itibaren kademeli düşüşün başlayabileceğini belirtiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da enflasyonla mücadele kararlı duruş sergileneceğini bildirdi.Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 28.12 ile çeşitli mal ve hizmet gruplarında oldu. Onu yüzde 21.12 ile ulaştırma grubu, yüzde 20.61 ile gıda ve alkolsüz içecekler izledi. Aylık bazda en yüksek artış ise yüzde 3.46 ile ev eşyası grubunda yaşandı. Ev eşyasını yüzde 2.64'le ulaştırma, yüzde 2.53'le gıda ve alkolsüz içecekler takip etti. Aralıkta fiyatı en fazla artan ürün yüzde 47.92'yle patlıcan, en çok ucuzlayan ise yüzde 13.09'la portakal oldu.Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Enflasyonla mücadelede bütüncül bir yaklaşımla kararlı bir duruş sergileyeceğiz. Para politikasına, yapısal boyutta atılan adımlarla destek vereceğiz. 2021 yılı, makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı olacaktır" dedi.