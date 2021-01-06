Osmanlı yadigârı halı fabrikası 178 yıldır aralıksız üretiyor

Halıları dünya çapında tanınan, Kocaeli'nin Körfez İlçesindeki Hereke bölgesinde, 178 yıl önce kurulan Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikasında, üretim aralıksız sürüyor.

Milli Saraylar ve müzeler için halı, perde ve döşemelik üreten fabrikada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu sunumlarının yapıldığı salon için hazırlanan 108 metrekarelik halının ardından, Topkapı Sarayı'nın Has Odası için 79 metrekarelik yün halı dokunuyor.

Osmanlı'dan yadigâr olan 'Hereke Fabrika-i Hümayunu' dokuma fabrikasının müdürü Avşar Yılmaz, "Mart 2020'de başlanan ve 3'te biri biten halıyı, 15 ayda tamamlanmayı hedefliyoruz. Toplamda 19 milyon ilmek atılacak olan halının sadece bordür kısmında Anadolu'nun değişik kentlerinden Hereke'ye özgü motifler olacak. Bu halı için kurulan tezgâhta en fazla 7 kişi çalışıyor. Ama dönüşümlü olarak çalıştıkları için 20 kişi emek verecek. 2 Katlı fabrikamızda, 36 halı ve 20 ipekli dokumacı ile diğer personel, toplam 82 kişi çalışıyor. 1995 yılına kadar Milli Saraylara bağlı olan fabrika, 2018'den itibaren ise Cumhurbaşkanlığına bağlandı" dedi.