1.3 milyon kişi evden çıkmadan konut aldı

Vatandaş evden çıkmadan ev sahibi oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce tapudaki işlemleri elektronik ortama taşıyan Web Tapu uygulamasıyla vatandaş başta alım-satım olmak üzere birçok işlemi evden halletti. Gerekli belgeler elektronik ortamda gönderilirken, emlakçılara yetki verilmesi, tapu senedi, ipotek belgesi gibi evrakların alınmasına kadar birçok işlem bu sistem üzerinde sağlandı, vatandaş sadece gerekli durumlarda ıslak imza için evden çıktı. 2019 başından mart 2020'ye kadar işlem sayısı 300 binin altındaydı. Mart 2020 tarihinden bu yılbaşına kadar 1 milyon 350 bine yaklaştı.Koronavirüs sürecine rağmen Web Tapu üzerinden yapılan satışlar 4 kattan fazla arttı. Dünyanın evlere kapandığı bir yılda satış işlemlerinde gerileme değil artış yaşanması dikkat çekti. Geçen yılın tamamına bakıldığında ise Web Tapu, telefonla destek ve e-randevu dahil işlem sayısı 2 milyon 203 bin 500 oldu. Online işlemlerin en çok yapıldığı iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Gaziantep, Mersin, Adana ve Kocaeli olarak sıralandı.Evinde bilgisayarı, interneti olmayan ya da kullanamayanlar için telefonda destek sistemi de devreye girdi. Web Tapu sistemine ALO 181 çağrı merkezi üzerinden işlem başvuru alınabilmesine yönelik fonksiyon eklendi ve uygulamaya alındı. Böylece vatandaş mülkü üzerindeki hacizden imar durumuna kadar birçok detaya kolayca ulaşabiliyor.Vatandaş tapu müdürlüğüne gitmeden internetten başvuru yapıp, gerekli belgeleri gönderebilir.Eksiklikler ve tüm bilgiler SMS ile vatandaşa yollanıyor. Vatandaşlar, başvurularının hangi aşamada olduğunu işlem sorgulama aracılığıyla öğrenebiliyor.Harç ve döner sermaye bedelini de internetten ödeyebiliyor.Taşınmazın tapu senedi, ipotek belgesi ve tapu kayıt örneği de tapu müdürlüğüne gitmeden sistem üzerinden alınabiliyor.Tapu satış işlemlerinde satıcı ile alıcının birlikte müdürlüğe giderek kayıt incelemesi uygulamasına son verildi. Sistem ile tapu maliki kendi taşınmazına ait bilgilerin başkası tarafından incelenmesi için yetki verebilir. Yetki verilen kullanıcı da taşınmazı sistem üzerinden inceleyebiliyor.