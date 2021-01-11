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haber: Bu illerde arsa alanlar yaşadı: Fiyatlar yarı yarıya yükseldi

haberi: Koronavirüs pandemi süreci ile beraber müstakil evler büyük ilgi görürken, arazi ve da hızla arttı. 5 büyük ilde arsa fiyatları son 1 yılda yüzde 14 ile yüzde 47 arasında, ise yüzde 20 ile yüzde 30 arasında artış gösterdi.

Giriş Tarihi: 11.1.2021 16:05 Son Güncelleme: 11.1.2021 16:06 ABONE OL
Son dakika haber: Bu illerde arsa alanlar yaşadı: Fiyatlar yarı yarıya yükseldi

Son dakika haberi...Koronavirüs pandemi süreci emlak tercihlerini de etkiledi. Salgının olumsuz etkileri ile birlikte insanların açık hava ile temas, sosyal izolasyon gibi ihtiyaçları artınca müstakil evlere talep giderek artarken, arazi ve arsa fiyatları da giderek arttı.

Endeksa verilerine göre konut imarlı arsa fiyatlarında 5 büyük il içerisinde en fazla artış görülen iller sırasıyla İstanbul, Antalya ve Ankara olurken, Arsa fiyatları son 1 yılda İstanbul'da yüzde 47, Antalya'da yüzde 38, Ankara'da ise yüzde 28 artış gösterdi. Kasım sonu itibarı ile İstanbul'da arsaların metrekare fiyatı 996 TL, Antalya'da 627 TL, Ankara'da ise 360 TL oldu.

5 büyük il içerisinde son 1 yılda ise arazi fiyatlarında en fazla artış görülen iller ise sırasıyla Antalya, İzmir ve Ankara olurken, Antalya'da arazi fiyatlarında son 1 yıllık artış yüzde 30, İzmir'de yüzde 28, Ankara'da ise yüzde 24 seviyesinde. Kasım sonu itibarı ile arazilerin ortalama metrekare fiyatı Antalya'da 56 TL, İzmir'de 77 TL, Ankara'da ise 42 TL.

İstanbul

Konut İmarlı Arsa Metrekare Fiyatı (TL/m2): 996
Konut İmarlı Arsa Son 1 Yıllık Değer Değişimi (yüzde ): 47
Arazi Metrekare Fiyatı (TL/m2): 109
Arazi Son 1 Yıllık Değer Değişimi (yüzde ): 20

Ankara

Konut İmarlı Arsa Metrekare Fiyatı (TL/m2): 360
Konut İmarlı Arsa Son 1 Yıllık Değer Değişimi (yüzde ): 28
Arazi Metrekare Fiyatı (TL/m2): 42
Arazi Son 1 Yıllık Değer Değişimi (yüzde ): 24

İzmir

Konut İmarlı Arsa Metrekare Fiyatı (TL/m2): 915
Konut İmarlı Arsa Son 1 Yıllık Değer Değişimi (yüzde ): 20
Arazi Metrekare Fiyatı (TL/m2): 77
Arazi Son 1 Yıllık Değer Değişimi (yüzde ): 28

Bursa

Konut İmarlı Arsa Metrekare Fiyatı (TL/m2): 793
Konut İmarlı Arsa Son 1 Yıllık Değer Değişimi (yüzde ): 14
Arazi Metrekare Fiyatı (TL/m2): 56
Arazi Son 1 Yıllık Değer Değişimi (yüzde ): 22

Antalya

Konut İmarlı Arsa Metrekare Fiyatı (TL/m2): 627
Konut İmarlı Arsa Son 1 Yıllık Değer Değişimi (yüzde ): 38
Arazi Metrekare Fiyatı (TL/m2): 56
Arazi Son 1 Yıllık Değer Değişimi (yüzde ): 30

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Son dakika haber: Bu illerde arsa alanlar yaşadı: Fiyatlar yarı yarıya yükseldi
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