Endeksa verilerine göre konut imarlı arsa fiyatlarında 5 büyük il içerisinde en fazla artış görülen iller sırasıyla İstanbul, Antalya ve Ankara olurken, Arsa fiyatları son 1 yılda İstanbul'da yüzde 47, Antalya'da yüzde 38, Ankara'da ise yüzde 28 artış gösterdi. Kasım sonu itibarı ile İstanbul'da arsaların metrekare fiyatı 996 TL, Antalya'da 627 TL, Ankara'da ise 360 TL oldu.