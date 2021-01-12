SGK'dan son dakika haberi: 2021 ücretleri belli oldu

SGK primlerinde son dakika haberi: Sosyal Güvenlik Kurumu bu yıla ilişkin sigorta primleri ve ödeneklerin tutarlarını belirledi. Buna göre 2021'de Evde gündelikçi çalıştıranlar, sigorta ve sağlık primini kendileri ödeyenler bu tutarlar üzerinden ödeme yapacak. Ev hizmetlerinde bakıcı gündelikçi, bahçıvan ayda on gün çalışanlar için işveren tarafından ödenecek prim tutarı 447 lira, aynı evde bir ay çalışanlar için ödenecek tutar ise bin 341.56 lira oldu.

SGK'dan sağlanan ve SABAH'ın ayrıntılarına ulaştığı bilgiye göre Yarım gün çalışanlar için de yeni ücretler belli oldu. Sanatçıcan emziren anneye, gündelikçiden bahçe işlerine birçok alanda yeni rakamlar açıklandı. SGK'dan gelen son rakamlara göre 2021 ücretlerindeki değişiklikler şöyle;