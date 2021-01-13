Emekli olamayanlara kredi desteği

Mersin'in Anamur ilçesi Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Özdemir, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kamu bankaları ile yaptığı protokol ile sigortalılara kredi kullanmak suretiyle emekli olma imkanı getirildiğini belirterek, "Bu kapsamda emekliliği hak eden ancak prim borcu nedeniyle emekli olamayan üyelerimiz Halk Bankası, Ziraat ve Vakıflar Bankası ve diğer özel banlardan kullanacakları kredi ile prim borçlarını ödeyerek emekli olabilecekler." dedi.

Kullandıkları krediyi emekli maaşlarından belli bir oranda kesinti yapılarak ödeyeceklerini hatırlatan Özdemir; "Bu imkandan yararlanmak isteyen üyelerimiz banka şubesinden ayrıntılı bilgi alabilirler." şeklinde konuştu.

Özdemir, bu imkanın sağlanmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yetkililere teşekkür etti.