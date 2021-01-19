Çin'e Serbest bölge daveti

Türkiye, dış ticaret açığının yaklaşık yüzde 40'ını oluşturan Çin'le ticari ilişkilerini üst seviyeye çıkarıp ihracatını artırmak için yeni stratejiler geliştirmeye devam ediyor. Son olarak yeni demir yolu seferleri ile aradaki mesafeyi 13 güne indiren Türkiye, şimdi de serbest bölge daveti yaparak kendi aleyhine olan açığı azaltmak için çözüm yolları üretiyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Çin'in 1.4 milyar nüfusu ile Türkiye için önemli bir pazar olduğunu söyledi. Pekcan, "Çin'in bazı ülkelerde yatırım bölgeleri var. Bunlardan biri neden bizim ihtisas serbest bölgelerimizden biri olmasın" dedi. Geçen yıl Çin'e ihracatın yüzde 5 arttığını anımsatan Bakan Pekcan, "Yeni bir demir yolu seferi başlattık. Biz 35-40 günlük mesafeyi 13 güne indirmiş olduk" dedi.Türkiye ayrıca dış ticaret pazarında önemli payı olan İngiltere ile imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) kapsamını genişletmek için atağa geçti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, anlaşmaya uluslararası yatırımların da dâhil edilmesini ve tarım alanında karşılıklı tavizler uygulamayı hedeflediklerini söyledi. Pekcan, "İngiltere ile STA yapılması son derece önemli ve kıymetli. 1 Ocak'ta hiçbir iş insanımızın ticareti etkilenmeden anlaşmanın devreye alınabilmesi bizim için çok önemliydi" dedi.Bakan Pekcan, Körfez ülkeleri arasında varılan uzlaşının sadece Katar'ın değil Türkiye'nin işbirliğini de pozitif yönde etkileyeceğini söyledi. Pekcan, "Boykotun kaldırılması olumlu, pozitif bir yaklaşım. Pandemi şartlarında komşunun komşuya muhtaç olduğu bir dönemde böyle ambargoların ve boykotların çok yersiz ve zamansız olduğu konusunda hepimiz hemfikiriz" diye konuştu.Bakan Pekcan, Gümrük Birliği güncelleme görüşmeleri sürerken İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması'nın imzalanmasının önemine dikkat çekerek, "İki ülke de ticaret hacminin artırılmasını istiyor. İngiltere yabancı yatırımcı açısından da Türkiye için önemli. Anlaşmamıza uluslararası yatırımların da dâhil edilmesini ve tarım alanında karşılıklı olarak farklı tavizler uygulamayı hedefliyoruz. Zaten ilk başından itibaren hedefimiz buydu. Ama öncelikle 1 Ocak'ta hiçbir iş insanımızın ticaretinin etkilenmeden anlaşmanın devreye alınabilmesi bizim için çok önemliydi" değerlendirmesini yaptı.ABD'DE başkanlık değişimi ile önümüzdeki dönem ticari ilişkilerin seyrini değerlendiren Bakan Pekcan, "ABD geçen yıl yüzde 13.5 ile en çok ihracat artışı gerçekleştirdiğimiz ülke oldu. 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için stratejik çalışmalarımız sürüyor" değerlendirmesini yaptı. Uluslararası yatırımcılara yönelik reform çalışmalarını değerlendiren Bakan Pekcan, şöyle devam etti: "Doğrudan yabancı yatırımların artışını, öngörülebilirliği sağlamak hedefleniyor. Zaten şu anda istikrarımız mevcut, bu güven ortamını yatırımcıya da hissettirmek önemli. Bizim amacımız dünyanın stratejik tedarikçilerinden birisi olmak. Küresel değer zincirlerinin dönüşümünde Türkiye aktif olarak yer alacaktır."DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen "Yeniden Asya, Türkiye'nin Asya Ülkeleri ile Ticaretinin Geliştirilmesinde Yeni Perspektifler" toplantısı da Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla dün gerçekleştirildi. Asya'ya yönelik yeni atılımlar yapmanın tam zamanı olduğuna dikkat çeken Pekcan, "Orta sınıfı gittikçe genişleyen, tüketim alışkanlıkları hızla çeşitlenen, teknoloji ve yenilikçilik altyapısı hızla gelişen devasa bir pazardan bahsediyoruz. Bu nedenle 'Yeniden Asya' demenin tam zamanıdır. Asya ve Pasifik coğrafyasını artık ihracat pazarlarımız olarak görmenin vakti geldi, geçiyor. Dış ticaret açığı verdiğimiz bu ülkeler ithalat için uzak değilse, ihracat için hiç uzak değildir" dedi. Pekcan, salgın sonrası dönemde özellikle bölgesel çapta ticaret anlaşmalarının daha fazla telaffuz edileceğini vurguladı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ise, "Çin, dış ticaret açığımızın yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor. Asya'nın kalanı toplam dış ticaret açığımızın yüzde 88'ine ulaşıyor. Neredeyse bölgeyi dengeleyebildiğimiz zaman açığımız ortadan kalkacak" dedi.