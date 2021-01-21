Vergi rekortmeni listesinde son dakika: Gizemli zenginler...

Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıkladığı listeye göre, 2019 yılı kurumlar vergisi rekortmeni Merkez Bankası oldu. Onu Ziraat ve Garanti Bankası izledi. İlk 10'da aralarında Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası'nın da olduğu 7 banka yer aldı. Listenin 8'inci ve 10'uncu sırasında yer alan şirket adını açıklamadı. İlk 100'e giren kurum ve şirketlerden 20'si isminin açıklanmasını istemedi. Türkiye'nin en çok Gelir Vergisi ödeyen ismi de adını gizledi. 100 kişilik Gelir Vergisi rekortmenleri listesinin ikinci sırasında Sinan Tara, üçüncü sırasında ise Rahmi Koç yer aldı.





ÜÇTE BİRİ AÇIKLADI

En fazla Gelir Vergisi ödeyen ilk 100 kişiden sadece 33'ünün adı yayınlandı. 67 kişi adının açıklanmasını istemedi. Adını gizleyenler arasında şampiyon da var. İlk 10'a Koç ailesinden Rahmi Koç dışında Ömer Koç da girdi. 2018 yılı vergi rekortmenleri listesine 9. sıradan giriş yapan avukat Gönenç Gürkaynak 2019'da da sırasını korudu.