Son dakika: 7 milyon vatandaş başvurdu! 100 milyarlık yapılandırmada son 10 gün

YAPILANDIRMADA SON 10 GÜN...

Vergi, sosyal güvenlik primi, otoyol ve köprü kaçak geçiş cezası, öğrenim kredisi, trafik cezası gibi borçların yapılandırılmasında başvuru için son 10 güne girildi. Yasada başvuru ve ilk taksit sürelerinin uzatılması konusunda sadece bir defaya mahsus 1 aylık uzatma yetkisi verildi.

Bundan sonra kararname ile süre uzatımı yapılmayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile vergi daireleri, diğer kurumlara olan borçlar için 1 Şubat tarihine kadar başvuru yapılabilecek. İnternet üzerinden yapılan başvurular da 1 Şubat 23:59'a kadar sürecek.