Son dakika haberi: Başkan Erdoğan duyurdu! Esnaf ve sanatkarların kredi taksitleri erteleniyor

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Şubat ayı sonuna kadar il kongrelerimizi tamamlamayı düşünüyoruz. Kongrelerimize eskiden iştirak ediyorduk, şimdi bunları canlı bağlantılar ile yapmaya çalışıyoruz. Kalplerimiz daima birdir, beraberdir. İnşallah 7.Olağan büyük kongremizi salgının kontrol altına alınması ile en coşkulu şekilde, kalbimizden geçtiği gibi yapmayı istiyoruz. Her kongre bizim için yeni bir heyecan ve yeni bir enerjidir.

Denizli'de, Mersin'de, Uşak'ta salonu görüyorum, gerçekten iftihar ediyorum. Bu birlik ve beraberliğimiz bizi 2023'te farklı bir yere taşıyacak, 2024 yerel seçimlerinden de başarı ile çıkmamızı sağlayacak.