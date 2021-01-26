Başvuruda son hafta!

Vergi, sosyal güvenlik primi, trafik cezası, öğrenim kredisi, otoyol ve köprü kaçak geçiş cezası gibi kamuya olan borçların yapılandırılması için tanınan sürede son bir haftaya girildi. Milyonlarca vatandaşa nefes aldıran verginin ardından primde de başvuru rekoru kırıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, prim borçlarının yapılandırılması kapsamında 1 milyon 428 bin kişinin başvurduğunu, 79 milyar 24 milyon liralık borç için yapılandırma yapıldığını açıkladı. Bakan Selçuk, borç aslı 165 milyar lira olan SGK alacağına yapılandırma imkânı getirdiklerini kaydetti.Milyonları ilgilendiren devlete olan borçların yapılandırma başvuruları devam ediyor. Başvuru süresi normalde 31 Aralık'ta sona erecek iken Cumhurbaşkanı kararı ile başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri birer ay uzatıldı. Kanunda, başvuru ve ilk taksit sürelerinin uzatılması konusunda sadece bir defaya mahsus bir aylık uzatma yetkisi verilmiş bulunuyor. Bundan sonra kararname ile süre uzatımı yapılamayacak. SGK'ya olan borçlar ile vergi daireleri ve diğer kamu kurumlarına olan borçlar için 1 Şubat 2021 tarihine kadar başvuru yapılabilecek. İnternet üzerinden yapılan başvurular 1 Şubat'ta saat 23:59'a kadar devam edecek.