Emeklilik fonları 2020’de ortalama %23 getiri sağladı

2020yılını değerlendiren Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Pandemi döneminde tasarruf etmenin ve geleceğe yatırım yapmanın önemi bir kez daha anlaşıldı. Enflasyon rakamlarının üzerindeki fon getirileriyle emeklilik sistemi (BES) zor zamanların güvenilir ve yüksek getirili tasarruf aracı olduğunu bu süreçte ispatladı. Ayrıca yüzde 25 devlet katkısı da halen eşsiz ve çok cazip geliyor" şeklinde konuştu. Ayhan Sincek, "Katılım Emeklilik olarak BES'ten tutun da sağlık sigortalarına kadar hayatın her alanına dokunan güvence ürünlerimizle pandeminin neden olduğu bu sınavdan başarıyla çıkmayı bildik. Yüksek fon performansımızla BES'in cazibesini artırmaya önemli katkı sağladık. Mevcut katılımcılarımız sistemde kalmayı tercih ederken yeni katılımcıları da teşvik ederek zor bir yılda önemli bir başarı sergiledik" dedi.Sincek "Katılım Emeklilik, EGM endeksinde kurucu şirket bazında %34,5'lik getiri oranıyla emeklilik şirketleri arasında yılı birinci sırada tamamladı. Sektör ortalama getirisinin %23 seviyesinde gerçekleştiğini göz önünde bulundurduğumuzda katılımcılarımız Katılım Emeklilik fonlarını seçerek ortalama emeklilik sektörü katılımcısına göre %11,5 oranında daha fazla getiri elde etti. Yıllık enflasyonun %14,6 olduğunu göz önünde bulundurursak da Katılım Emeklilik olarak katılımcılarımıza enflasyonun üzerinde reel olarak ortalamada %17,40 getiri sağladık. Ayrıca bireysel fon performansı olarak da %59,72'lik getirisiyle 2019 yılının birincisi olan hisse fonumuzun 2020 yılını da tüm emeklilik fonları arasında %109,31'lik getiri ile birinci sırada tamamladığını belirtmek isterim" dedi.Faizsiz fonlara olan ilginin sistemi yukarı taşıdığını belirten Sincek, "OKS kapsamındaki tüm fonların içindeki faizsiz fonlarının payının yüzde 62,3 olduğu görülüyor. Faiz hassasiyeti olan vatandaşların kendilerine alternatif sunulduğunda faizsiz ürünleri daha fazla tercih ettiğini biliyoruz. 2020'de faizsiz fonların pazar payı geçen yıl sonundaki %13,70'lik rakamdan %18,12'ye yükseldi. 2020'de emeklilik sektörü ortalama yüzde 23'lük getiriye sahipken sadece faizsiz fonlar ise yüzde 35 civarında getiri sağladı" ifadelerini kullandı. Sincek sözlerine şöyle devam etti: "Katılım Emeklilik olarak yıllık üretim rakamlarımız da göz doldurdu. Katılım sigortacılığında 2020'de toplam 143 milyon liralık prim üretimi gerçekleştirdik. Hayat branşında 99 milyon lira, sağlık sigortalarında 36 milyon lira, ferdi kaza sigortalarında ise yaklaşık 8 milyon lira prim ürettik. BES tarafında ise OKS dahil sözleşme sayımız da 750 bini aştı, fon büyüklüğümüz yaklaşık 3,8 milyar lira oldu."