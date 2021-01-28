Ucuz gıda için dört koldan denetim

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Adalet, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji ile Tarım ve Orman Bakanlıkları, TOBB ile TESK temsilcileriyle üretici ve tüketici örgütleri, perakende sektörü temsilcilerinden oluşan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu önceki gün toplandı. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ilgili bakanlıklar ile belediyelerdeki zabıta teşkilatının denetim ve teftiş ekiplerince dünden itibaren serbest piyasa ekonomisine zarar vermeden denetimler başlatıldı.Gıda Komitesi de Merkez Bankası sekretaryasında toplanarak gıda fiyatlarında kalıcı düşüş sağlayacak ve tarım üretiminde maliyetleri düşürecek tüm yapısal dönüşüm adımlarını değerlendirecek. Ucuza tüketim seferberliği kapsamında ürün bazında tedbirler alınacak, ihtiyaca göre vergiler yeniden düzenlenecek, bazı ürünlerde ihracat kısıtlamasına gidilebilecek, kritik ürünlere alım garantisi verilecek. Yaklaşık 270 ürün yakından takip edilerek ürün bazında tedbir alınacak, ihtiyaca göre vergiler yeniden düzenlenecek, kritik ürünlere alım garantisi verilecek.Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu kararıyla 81 ilde eş zamanlı market, pazar, hal, çarşılarda gıda ve temel ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat denetimi yaptı. En çok sebze, meyve, ayçicek yağı, tavuk, yumurta ve unda fiyat artışı belirlenirken 120 firmaya 3.5 milyon lira ceza verdi.