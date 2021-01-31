Her kadın günde 2 futbol topu dikiyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kadınların iş gücüne katılımını teşvik etmek ve spor ürünlerinde yerlileşme amacıyla Burdur'da başlattığı el dikimi top üretimi büyük ilgi gördü. Şehirde 150 kadın top dikimi ustası oldu. Bir kadın günde 2-2.5 top dikebiliyor. Yakında Burdur'da evlerin altındaki halı dokuma atölyeleri top dikim atölyelerine dönüştürülecek.Bakanlık gelişmeler üzerine topların FIFA onaylı olması için çalışma başlattı. Onay alınması halinde, Türkiye ilk yerli ve milli müsabaka topuna kavuşacak. Burdurlu kadınların diktiği toplar da ulusal ve uluslararası liglerde sahaya çıkacak.Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "El Dikimi Top Üretim Projesi" iki yılda adeta bir yerel kalkınma hamlesine dönüştü. Bakanlık, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin (MAKÜ) işbirliğiyle yürüttüğü projenin büyük ilgi görmesi üzerine Ağlasun ilçesinde de top dikimi kursları açıldı. Şimdi hedefte diğer ilçelerin yanı sıra köyler var. İŞ-KUR kapsamında açılan "Meslek Edindirme Kursları" ile şehirde 150 kadın top dikimi ustası oldu. Halen üniversite bünyesindeki 75 kadın, günde 150 top dikerek aile bütçelerine önemli katkıda bulunuyor.SABAH'a açıklamalarda bulunan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, "Proje bir şehir ekonomisi projesine dönüştü. Bu sayede kadınlarımız meslek sahibi olarak ekonomik bağımsızlıklarını elde etme fırsatı yakalıyorlar" dedi. Bir topta 700'den fazla dikiş olduğu bilgisini veren Korkmaz, "Bir kadın günde 2-2.5 top dikebiliyor. İsteyen evinde isteyen de üniversite bünyesindeki gelişim merkezinde çalışmalarını yürütüyor. Burdur'da evlerin altındaki halı dokuma atölyelerini top dikim atölyelerine dönüştürmeyi planlıyoruz" diye konuştu. Yapılan çalışmalarla ithalatın önüne de geçmeyi hedeflediklerini söyleyen Rektör Korkmaz, "Bu pazar ithalat ağırlıklı. Hatta top üretiminde kullandığımız derileri bile ilk başta ithal ediyorduk. Ancak burada artan kapasite ile birlikte İstanbul'dan biriki firma bizim için deri üretimine başladı. Kalitemiz de hızla yükseliyor" dedi. Kurslarını tamamlayanlar için kooperatifleşmenin de gündemde olduğu bilgisini veren Korkmaz, "Kursiyerlerimizden biri bu kendi işinin patronu olarak şirket kurdu. Bu tür örnekler yakında artacak" diyerek şehrin bir top dikim merkezi olacağına vurgu yaptı. Rektör Korkmaz, diğer spor dallarına yönelik top üretimin de gündemlerinde olduğunu dile getirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sipariş ettiği 10 bin topun 4 binini teslim ettiklerini söyleyen Korkmaz, satış için Türkiye'deki bütün federasyonlarla temasta oldukları bilgisini verdi.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kadın odaklı sporun en önemli çalışma felsefesinden biri olduğunu söyledi. Projenin bereketli bir şekilde devam ettiğine dikkat çeken Kasapoğlu, "Kadınlar hem evleriyle ilgileniyor hem de arta kalan zamanlarında topları dikerek aile bütçesine katkı sağlıyor. Bu proje sosyalleşme unsuru olarak önemli. Ülkemizin yerli toptaki açığını gidermek için de bir başlangıç yaptık" dedi. Bakan Kasapoğlu, sporda yerlileşme için diğer ürünler için de ciddi planlamalar içinde olduklarını ifade ederek, "Sadece heves değil ciddi bir çalışma sürecine girdik. Bu da onlardan biri. Günbegün bu halkayı genişleteceğiz ülkemizin her noktasında el dikimi top üretimlerini artıracağız. Bununla birlikte standardizasyon çalışması devam edecek" diye konuştu.Kurslara katılarak ustalık belgesi aldık. Bu iş Burdurlu ev kadınlarına büyük bir iş fırsatı oldu. Üç çocuk annesiyim, bu sayede hem evime ve çocuklarıma vakit ayırıyorum hem de aile bütçesine katkıda bulunuyorum. Bir top için 50 TL ücret alıyoruz. Eşim de bu işi yapmam konusunda bana destek veriyor. İlk başta komşularımız, eşimiz dostumuz zor olur düşüncesiyle biraz mesafeli yaklaştılar ama bizim başarımızı gördükçe kursa katılım artıyor.İkİ yıldır düzenli bu işi yapıyorum. İki çocuğum var. Tam gün bir işte çalışmak benim için zor. Hem şehrimizde iş imkânları da kısıtlı. Bu iş kadınlar için çok uygun, hem gelir elde ederek aile bütçesine katkıda bulunuyoruz hem de sosyalleşiyoruz. Çocuklarımızı da götürebiliyoruz yanımızda. Ayrıca part-time sigortamız da yapılacak. Bu bizim emeklilik haklarına kavuşmamız için çok büyük bir imkân. Arkadaşlarla kendi atölyemizi kurmayı istiyoruz.