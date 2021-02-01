Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde yeni gelişme! Yetkili isim duyurdu

Ekipmanların üretim süreci ile sahadaki inşaat ve montaj işlerinin gidişatının, Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) tarafından her aşamada yakından takip edildiğini ifade eden Butckikh, üretim tesislerinin faaliyetlerinin de NDK tarafından belirlenen şartlar ile ilgili ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak yürütüldüğünü söyledi.

Türkiye ile Rusya arasında gerçekleştirilen en büyük projelerden biri olan Akkuyu Nükleer Santralinde çalışmalar yoğun şekilde sürdürülüyor. Akkuyu'nun 4 ünitesinin de devreye alınması ile ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 10'u karşılanacak.