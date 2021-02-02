Stok eridi yatırım iştahı arttı

Son iki yılı durgun geçiren inşaat sektöründe yeni yatırımların ayak sesleri yükseliyor. 2020 yılına yatırım hevesiyle başlayan sektör, bu kez de koronavirüs engeline takılınca satışlar yavaşlamıştı. Ancak normalleşme döneminde kamu bankaları öncülüğünde başlatılan faiz indirimi hamlesi ve ödemesiz dönemli kampanyalarla hem ikinci el hem de sıfır konutlarda stoklar tükendi. Bu yıl ise yatırım çanları çalmaya başladı.Sektörün yatırım iştahı, ruhsatlara ilişkin istatistiklerde de kendini gösteriyor. Koronavirüsün etkisi altındaki geçirilen 2020'nin ilk 9 ay rakamlarındaki artış dikkat çekti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı yapı izin istatistiklerine göre, belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2020 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yıla göre bina sayısı yüzde 73.7, yüzölçümü yüzde 58.1 değeri yüzde 76.1, daire sayısı yüzde 97.9 arttı.Rakamların detayına bakılacak olursa, ilk 9 ayda, 58 bin 865 yeni bina için ruhsat alındı. Ruhsat alınan yapıların toplam büyüklüğü (yüzölçümü) ise 72 milyon 454 bin 226 metrekare olurken bunun 40.7 milyon metrekaresini (yüzde 56.2'sini) konutlar oluşturdu. Bu dönemde 354 bin 807 yeni daire için başvuru yapılırken, izin alınan yapıların değeri ise 129.6 milyar lira oldu. Rakamlar, özel sektörün yeni döneme ait yatırım iştahını ortaya koyuyor.Ruhsat alınan 58 bin 865 binanın 54 bin 472'sı özel sektöre, 3 bin 454'ü kamuya, 939'u da kooperatiflere ait. Başka bir deyişle, bu dönemde ruhsatı alınan her 10 binadan 9'unu özel sektör inşa edecek. İnşa edilecek 357 bin 807 dairenin de yüzde 90'ını yani 325 binini özel sektör yapacak.Koronavirüsle mücadele sürecinde konut kredisi faiz oranlarının tarihi seviyelere inmesi ve düzenlenen kampanyalar sayesinde konut stokları büyük ölçüde eridi. Önümüzdeki dönemde talebe cevap vermek isteyen üreticiler, yeni inşaatlara odaklandı. Yeni binalar, maliyet artışlarından etkilenerek inşa edileceğinden, bu durum konut fiyatlarına da yansıyacak. Yeni projeler mevcut konutlara göre daha yüksek fiyatlarla satışa çıkacak.Gayrimenkul sektörü, 2020 yılında beklettikleri projeleri raftan indirmeye hazırlanıyor. İşte şu ana kadar açıklanan bazı projeler:* Sinpaş GYO'nun Marmaris'te hayata geçireceği Kızılbük Termal Devremülk projesinde satışlar başladı. Projede teslimler 2023 yılında yapılacak.* Nef tarafından Kandilli'de hayata geçirilen Koru Blokları'nda ön talep süreci başladı.* Ankara merkezli NATA, Anadolu Efes'in Bahçelievler'deki fabrika arazisinde inşa edeceği 700 konutluk projeyi bu yıl içinde satışa sunacak.* Tahincioğlu, İstanbul Çengelköy'de Nidapark Çengelköy projesini satışa çıkaracak.* Ege Yapı, The Superior Suites Kordon İstanbul projesini satışa çıkardı.* OYAK'ın Başakşehir'de hayata geçireceği yeni projesi bu ay satışa sunulacak.* Gül İnşaat ve Çebi Yapı'nın Rose Marine Butik projesinde ön satışlar başladı.