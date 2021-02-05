Dolarda düşüş hızlanıyor

Ekonomiyönetiminin piyasa dostu adımları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) fiyat istikrarını önceleyen sıkı para politikası duruşunun etkisiyle, Türk Lirası'ndaki yükseliş, dolar endeksindeki küresel yükselişe rağmen devam ediyor. Dolar dün 7.09 TL ile 5 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Euro ise 8.21 TL ile 11 Ağustos 2020'dan bu yana en düşük seviyeyi indi.Türkiye'ye yönelik risk algısının azalması ve hızlanan yabancı girişi risk primini de düşürdü. 5 yıllık CDS'ler 295 baz puan ile Şubat 2020'den bu yana ilk kez 300 seviyesinin altını gördü. Öte yandan altının küresel bazda değer kaybı ve içeride de doların düşmesinin etkisiyle gram altının fiyatı ta temmuzdan bu yana ilk kez 420 liranın altına geriledi. Türk Lirası'ndaki güçlü seyir, yerli yatırımcıyı da döviz satışına yöneltti. Yerlilerin döviz hesapları 22-29 Ocak haftasında 1 milyar 50 milyon dolar azalarak 235 milyar dolara geriledi.Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, TL'nin rakiplerine göre iyi bir performans göstermeye devam ettiğini belirterek, "Ocak enflasyonundan sonra da, Merkez Bankası'nın enflasyona karşı yeterince sıkı kalmaya devam etmesi beklenen politika uygulamaları TL'nin değer kazancı açısından ana dayanak noktası durumunda" dedi. Analistler, yabancı kurumların da TL lehine pozisyon almaya devam ettiğini belirterek, doların 6.85 TL'ye gerileyebileceği görüşünde.