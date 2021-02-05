İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten işçi çıkarma yasağı yeniden uzatıldı mı, fesih kısıtı ne zaman bitecek?

Salgın sürecinde devlet birçok farklı ödenek sağlarken öte yandan ekonomik açıdan hem işçi hem de işveren kesimin mağduriyet yaşamaması adına fesih kısıtı da denilen işten çıkarma yasağı kararı verilmişti. Bu kapsamda konuyla ilgili gelişmeler merak ediliyor ve yakından takip ediliyor. Peki, İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten işçi çıkarma yasağı uzatıldı mı, ne zamana kadar uzatıldı? İşte tüm detaylar…

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Milyonlarca çalışanı ve işvereni ilgilendiren işten çıkarma yasağı pandemi sürecinde geçici yasa olarak uygulanmaya devam ediyor. Son olarak resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile süresinin uzatıldığı ifade edilmişti…