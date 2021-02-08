92 milyon aboneye güvenli internet mesajı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yaklaşık 92 milyon aboneye SMS ve e-posta yoluyla "İnternet arama motorları, güvenli internet hizmeti ile daha güvenli!" içeriğinin gönderimi gerçekleştirilerek, farkındalık yönünde katkı sağlanacağını belirtti. Sayan, INSAFE ağı tarafından her yıl şubatta organize edilen ve bu yıl 18'incisi kutlanacak olan Güvenli İnternet Günü'nde, özellikle çocuklar ve gençlerde çevrim içi ve mobil internet teknolojisinin daha güvenli ve sorumlu kullanımını desteklemenin amaçlandığını söyledi. Sayan, 2016'da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde Avrupa'daki örneklerinin benzeri olan Güvenli İnternet Merkezi'nin kurulduğunu ifade etti. Güvenli İnternet Günü Türkiye'de ilk kez Şubat 2010'da "Ailemizin Afacan Çocuğu: İnternet" temasıyla kutlanmaya başlandı. Ömer Fatih Sayan, 22 Kasım 2011'de başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm toplumun internetin zararlı içeriklerinden korunması amacıyla oluşturulan ve zararlı içerikleri filtreleyen Güvenli İnternet Hizmeti'nin verilmeye başlandığını ve bu hizmetle ilgili bilgilendirmelerin yapıldığı www.guvenlinet.org. tr'nin açıldığını söyledi.SAYAN, yeni tip koronavirüs salgını koşulları altında çocukların dijital ortamlarda çok daha fazla zaman geçirdiğine ve geçirilen zamanla doğru orantılı olarak karşılaştıkları risklerin arttığına dikkat çekti. Sayan, güvenli internet kullanımı kapsamında öğrenciler, ebeveynler ve öğretmenlere yönelik çevrim içi eğitimler düzenlendiğini söyledi.