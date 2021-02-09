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: Bankaların güncel ! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları ne kadar?

Bankaların güncel ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Pandemi süreci ekonomik anlamda olumsuzlukları beraberinde getirdi. Bu durum bankaların kredi paketlerine olan talebi arttırdı. İhtiyaç sahibi vatandaşlar bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank başta olmak üzere pek çok banka uygun fiyatlı kredi paketi sunuyor.

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SON DAKİKA: Bankaların güncel kredi faiz oranları! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları ne kadar?

Bankaların kredi faiz oranlarında yaşanan değişiklik ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Pandemi sürecinin getirdiği ekonomik olumsuzluklar bankalar tarafından sunulan kredi paketlerine olan talebi arttırdı. İşte güncel kredi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.64

Taşıt kredisi: 1.64

Konut kredisi: 1.47

HALKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.6

Taşıt kredisi: 1.58

Konut kredisi: 1.42

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.50

Taşıt kredisi: 1.55

Ev kredisi: 1.40

YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI

Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.79

Konut kredisi: 1.42

Taşıt kredisi: 1.46

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SON DAKİKA: Bankaların güncel kredi faiz oranları! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları ne kadar?
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