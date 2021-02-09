SON DAKİKA: Bankaların güncel kredi faiz oranları! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları ne kadar?

Bankaların kredi faiz oranlarında yaşanan değişiklik ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Pandemi sürecinin getirdiği ekonomik olumsuzluklar bankalar tarafından sunulan kredi paketlerine olan talebi arttırdı. İşte güncel kredi faiz oranları...
ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI
Tüketici kredisi: 1.64
Taşıt kredisi: 1.64
Konut kredisi: 1.47
HALKBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.6
Taşıt kredisi: 1.58
Konut kredisi: 1.42
İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.50
Taşıt kredisi: 1.55
Ev kredisi: 1.40