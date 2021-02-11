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’den yüzde 30 bahar indirimi

() başlattığı yeni kampanya ile yurt içi tek yön uçuşlarda yüzde 30 indirimli uçma imkanı sunuyor. Yolcular 3  gün boyunca devam edecek yüzde 30 ‘Büyük Bahar İndirimi’nden ‘THY30’ indirim kodunu kullanarak faydalanabilecek.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 11.2.2021 10:30 ABONE OL
THY’den yüzde 30 bahar indirimi

11-12-13 Şubat 2021 tarihleri arasında düzenlenen ve seyahat tarihi 1 Mart 2021 - 6 Mayıs 2021 arasında olan biletler için geçerli kampanya 11 Şubat 2021 tarihinde sadece Türk Hava Yolları internet sitesi ve mobil uygulamasında, 12-13 Şubat 2021 tarihlerinde ise Türk Hava Yolları online kanalları, satış ofisleri, çağrı merkezi ve acenteler dahil olmak üzere tüm satış kanallarından geçerli olacak.

Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli olan kampanya Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı ve varışlı uçuşlarda, Türk Hava Yolları'nın yaptığı ortak uçuşlarda ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli olmayacak.

İNDİRİM KODU NASIL KULLANILACAK

Yolcular biletini seçip kişisel bilgilerini doldurduktan sonra ödeme adımına geldiklerinde "Promosyon kodu" bölümüne "THY30" yazmaları yeterli olacak. Kod bilgisinin girilip onay verilmesinin ardından 'Büyük Bahar İndirimi' bilet ücretine yansıtılacak

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THY’den yüzde 30 bahar indirimi
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