SON DAKİKA: Canlı altın fiyatları düşmeye devam ediyor! 13 Şubat 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları son dakika gelişmeleri, serbest piyasaların son işlem günü geride kalmasına karşın takip edilmeye devam ediyor. Gram altının fiyatı yaşadığı düşüşü hafta sonu da sürdürerek 411 TL'den işlem görüyor. Kovid-19 nedeniyle altın fiyatları geçtiğimiz yıl içerisinde zirveyi görmüştü. Bilindiği gibi, gram ve çeyrek altın fiyatı ise geçtiğimiz haftalardan bu yana düşüş eğiliminde bulunuyor. Altın fiyatları canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel rakamları 'A Para Altın' sayfasından öğrenebilirsiniz.

13 ŞUBAT GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Bu doğrultuda, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Şubat ayının sonlarına doğru nasıl bir grafik içerisinde seyredeceği yatırımcılar ve satın almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN!

İşte, 13 Şubat 2021 Cumartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları rakamları;

ATA ALTIN

Alış: 2.758,00

Satış: 2.813,00

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