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: Canlı düşmeye devam ediyor! 13 Şubat , çeyrek ve fiyatları bugün ne kadar oldu?

Serbest piyasaların son işlem günü geride kalırken gelişmeleri yakından takip ediliyor. Hafta sonu olmasına karşın, canlı ve güncel altın fiyatları yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Kapalıçarşı'dan gelen son dakika rakamlarına göre, fiyatı bugün 411 TL'den değer görüyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve fiyatları da düşüş eğiliminde bulunuyor. Bu doğrultuda, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 13 Şubat 2021 güncel ve anlık altın fiyatları takibi A Para altın fiyatları sayfasında!

Giriş Tarihi: 13.2.2021 07:19 Son Güncelleme: 13.2.2021 07:19 ABONE OL
SON DAKİKA: Canlı altın fiyatları düşmeye devam ediyor! 13 Şubat 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları gelişmeleri, serbest piyasaların son işlem günü geride kalmasına karşın takip edilmeye devam ediyor. Gram altının fiyatı yaşadığı düşüşü hafta sonu da sürdürerek 411 TL'den işlem görüyor. Kovid-19 nedeniyle altın fiyatları geçtiğimiz yıl içerisinde zirveyi görmüştü. Bilindiği gibi, gram ve fiyatı ise geçtiğimiz haftalardan bu yana düşüş eğiliminde bulunuyor. Altın fiyatları canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel rakamları 'A Para Altın' sayfasından öğrenebilirsiniz.

13 ŞUBAT GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Bu doğrultuda, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve fiyatı bugün ne kadar oldu sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Şubat ayının sonlarına doğru nasıl bir grafik içerisinde seyredeceği yatırımcılar ve satın almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN!

İşte, 13 Şubat 2021 Cumartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve rakamları;

ATA ALTIN

  • Alış: 2.758,00
  • Satış: 2.813,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.739,00
  • Satış: 2.781,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

  • Alış: 411,97
  • Satış: 412,06

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.347,00
  • Satış: 1.382,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 674,00
  • Satış: 695,00

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

  • Alış: 2.641,64
  • Satış: 2.695,92

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 373,94
  • Satış: 402,41

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA: Canlı altın fiyatları düşmeye devam ediyor! 13 Şubat 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
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