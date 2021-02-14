Dönüşümü hızlandıracak dev hamle

Türkiye genelinde 6.7 milyon riskli yapıyı bir an önce dönüştürmek için kolları sıvayan hükümet, yeni bir hamle daha yaptı. Evini dönüştürmek isteyen vatandaşa sağlanan ucuz maliyetli kredi desteği artırıldı. 6306 Sayılı Kanun kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı dün Resmi Gazete'de yayımlandı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülecek karara göre, hak sahipliği bazında destek sağlanacak kredi anapara tutarı için üst limit, güçlendirme kredisinde 50 binden 80 bin liraya, konut yapım, konut edindirme, iş yeri yapım ve iş yeri edindirme kredileri ise 125 binden 200 bin liraya yükseltildi. Bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı da 625 bin liradan 1 milyon liraya çıkarıldı. Böylece tüm kalemlerde yüzde 60 oranında kredi desteği artışı yaşandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde her yıl 300 bin konutu dönüştürme hedefiyle çalıştıklarının altını çizerek, "Kentsel dönüşümü hızlandıracak, vatandaşlarımıza mali kolaylık getirecek bir düzenlemeyi daha hayata geçirdik. Yapılarını kentsel dönüşüm kapsamında yenileyen vatandaşlarımız için kredi miktarlarını artırdık" dedi. Bakan Kurum, bugüne kadar verilen faiz desteğinin 147 milyon 998 bin lira olduğunu belirterek, "Türkiye genelinde toplamda 4 milyar 565 milyon lira kira yardımı yaptık. Noter harcı, tapu harcı, damga vergisi gibi vergi harç ve ücretlerden muafiyet de sağladık. Toplam 16 milyar TL kaynak kullandık" şeklinde konuştu.Krediye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 0.40 puana kadar destek veriyor. Desteğin miktarı binanın enerji verimliliğine göre de değişebiliyor. Faiz destekli konut kredileri için vade en çok 10 yıl, bireysel işyeri kredilerinde ise 7 yıl olarak uygulanıyor. Konutunu veya işyerini kendi imkânları ile dönüştürmek isteyenlere 'Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı'ndan karşılanmak üzere faiz desteği veriliyor. Ancak kira ve faiz desteği birlikte kullanılamıyor.KONUT veya işyerini dönüştürmek isteyenlerin, destekten faydalanılabilmesi için gayrimenkulün riskli alanda bulunması veya riskli yapı olduğunun raporlarla tespit edilmesi ve yapının tahliye edilmiş olması gerekiyor. Hak sahipleri tahliyenin ardından 1 yılda bankalara kredi başvurusunda bulunabiliyor.2012'DEN bu yana 1.5 milyon konutun dönüşümü tamamlandı. Ülke genelinde, sahada yatırım değeri 81 milyar olan 272 bin 261 sosyal ve kentsel dönüşüm konutunun inşaatı devam ediyor. Bu yıl da toplam bedeli 25 milyar lira olan 80 bin konutluk dönüşüm ve sosyal konut projesine başlanacak. Kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmak için bir diğer önemli adım da geçtiğimiz ay atıldı. Yapılan yeni düzenlemeye göre evini dönüştüren vatandaş yüzde 18 yerine yüzde 1 KDV ödeyecek.