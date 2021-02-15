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Şubat ayı yatan iller güncel listesi! Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Yaşlı, ağır hasta kısacası evinde bakıma muhtaç kişilere bakmakla yükümlü olan vatandaşlar her ay devlet tarafından sağlanan ödemeleri ile maddi destek alıyor. Bu kapsamda binlerce kişinin faydalandığı ödenek her ay il il gerçekleştiriliyor. Şubat ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi bugün de binlerce kişinin gündemindeki yerini alırken vatandaşlar “Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?” şeklindeki sorularına da yanıt arıyor. Kişiler ödeme sorgulama işlemi için e-devlet veya SMS yöntemini kullanabiliyor.

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Şubat ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi! Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi her ay başından itibaren güncel olarak kamuoyuna duyuruluyor. Ödemelerin aylık olarak ve il il yattığı bilinirken ödenekten faydalanan vatandaşlar ikamet ettikleri illerde ödemelerin gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda detayları merak ediyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına göre kişiler e-devlet ve SMS yöntemleri ile sorgulama yapabiliyor. Evde bakım maaşı ödemeleri her ayın ilk 15 gününde tamamlanıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

İl il vatandaşların hesaplarına yatırılan bu ödenek, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanırken öte yandan 2021 senesinin ilk yarısında asgari zammıyla beraber 1657 TL olarak ödeniyor. Bu kapsamda evde bakım maaşı ödeme tarihleri Şubat ayına gelinmesiyle beraber ikinci kez zamlı olarak yatacak.

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EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir

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EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşları henüz yatırılmaya başlanmadı. Maaşlar yatırıldığı takdirde bunu haberimizden öğrenebileceksiniz.

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Şubat ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi! Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
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