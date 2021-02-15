Şubat ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi! Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi her ay başından itibaren güncel olarak kamuoyuna duyuruluyor. Ödemelerin aylık olarak ve il il yattığı bilinirken ödenekten faydalanan vatandaşlar ikamet ettikleri illerde ödemelerin gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda detayları merak ediyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına göre kişiler e-devlet ve SMS yöntemleri ile sorgulama yapabiliyor. Evde bakım maaşı ödemeleri her ayın ilk 15 gününde tamamlanıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

İl il vatandaşların hesaplarına yatırılan bu ödenek, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanırken öte yandan 2021 senesinin ilk yarısında asgari zammıyla beraber 1657 TL olarak ödeniyor. Bu kapsamda evde bakım maaşı ödeme tarihleri Şubat ayına gelinmesiyle beraber ikinci kez zamlı olarak yatacak.