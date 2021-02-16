SON DAKİKA: Altın fiyatları düşmeye devam ediyor! 16 Şubat 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel altın fiyatları son dakika haberleri, serbest piyasaların ikinci işlem günü sona erirken yakından takip edilmeye devam ediyor. Gram altının fiyatı ikinci işlem gününü de düşüşle kapadı ve 406 TL'den değer görüyor. Korona salgını nedeniyle altın fiyatları geçtiğimiz yıl içerisinde zirve noktayı görmüştü. Bilindiği üzere, gram ve çeyrek altın fiyatı geçtiğimiz haftalardan bu yana düşüş eğilimini sürdürüyor. Altın fiyatları canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel rakamları 'A Para Altın' sayfasından öğrenebilirsiniz.

GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Bu yönde, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu sorusunun cevabı takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Şubat sonlarına doğru nasıl bir gidişat içerisinde bulunacağı yatırımcılar ile beraber alım satım almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.

16 ŞUBAT YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

16 Şubat 2021 Salı gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları şu şekilde;

ATA ALTIN

Alış: 2.716,00

Satış: 2.771,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ