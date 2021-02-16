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: düşmeye devam ediyor! 16 Şubat , çeyrek ve fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Canlı ve güncel yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Serbest piyasaların ikinci işlem günü tamamlanırken altın fiyatları hareketlilikleri yakından izlendi. Kapalıçarşı'dan gelen rakamlara göre, fiyatı bugün 406 TL'den işlem görüyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve fiyatı aşağı yönlü düşüşünü sürdürüyor. Çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun yanıtı ise merak konusu oldu. 16 Şubat 2021 güncel ve A Para altın fiyatları sayfasında yer alıyor.

Giriş Tarihi: 16.2.2021 20:08 Son Güncelleme: 16.2.2021 20:09 ABONE OL
SON DAKİKA: Altın fiyatları düşmeye devam ediyor! 16 Şubat 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel altın fiyatları haberleri, serbest piyasaların ikinci işlem günü sona erirken yakından takip edilmeye devam ediyor. Gram altının fiyatı ikinci işlem gününü de düşüşle kapadı ve 406 TL'den değer görüyor. Korona salgını nedeniyle altın fiyatları geçtiğimiz yıl içerisinde zirve noktayı görmüştü. Bilindiği üzere, gram ve fiyatı geçtiğimiz haftalardan bu yana düşüş eğilimini sürdürüyor. Altın fiyatları canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel rakamları 'A Para Altın' sayfasından öğrenebilirsiniz.

GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Bu yönde, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve fiyatı bugün ne kadar oldu sorusunun cevabı takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Şubat sonlarına doğru nasıl bir gidişat içerisinde bulunacağı yatırımcılar ile beraber alım satım almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.

16 ŞUBAT YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

16 Şubat 2021 Salı gününe ilişkin güncel, canlı ve şu şekilde;

ATA ALTIN

  • Alış: 2.716,00
  • Satış: 2.771,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.627,00
  • Satış: 2.731,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

  • Alış: 406,97
  • Satış: 407,07

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.326,00
  • Satış: 1.361,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 663,00
  • Satış: 680,00

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

  • Alış: 2.592,44
  • Satış: 2.645,74

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 368,45
  • Satış: 396,70

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA: Altın fiyatları düşmeye devam ediyor! 16 Şubat 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?
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